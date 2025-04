Zugang des Mittelstands zu Krediten wird noch schwieriger

Frankfurt am Main (ots) -



- Rekordquote an kleinen und mittleren Unternehmen klagt über restriktives

Verhalten der Banken

- Lage der Großunternehmen etwas besser

- Nachfrage nach Krediten sinkt



Der Zugang des Mittelstands zu Krediten hat sich im ersten Quartal 2025 erneut

verschlechtert. 33,8 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in

Deutschland nahmen Kreditverhandlungen mit Banken als restriktiv wahr. Das ist

der höchste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 2017. "Zum einen führt die

schwache und unsichere Konjunktursituation zu Kreditzurückhaltung bei den

Banken. Zum anderen dürfte ein Selektionseffekt wirken: Unternehmen mit

schwieriger Finanzsituation fragen vermehrt Kredite an und stoßen wegen ihrer

schwachen Kreditwürdigkeit auf Ablehnung bei den Kreditinstituten", begründete

Dr. Jenny Körner, Kreditmarktexpertin bei KfW Research, die Entwicklung.





Für Großunternehmen dagegen verbesserte sich die Situation im ersten Quartal.

23,6 Prozent von ihnen beklagten restriktive Kreditverhandlungen - 8,3

Prozentpunkte weniger als im Vorquartal.



Das sind Ergebnisse der KfW-ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes Quartal

Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert nach

Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.



Am stärksten verschlechterte sich der Kreditzugang von Unternehmen des

Bauhauptgewerbes. 29,6 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen

beklagten einen schwierigen Zugang zu Krediten, das waren 4,8 Prozentpunkte mehr

als im Vorquartal. Bei Großunternehmen lag das Plus sogar bei 5,3 Prozentpunkten

auf nun 33,3 Prozent.



Auch das Interesse von Unternehmen, überhaupt Kredite aufzunehmen, war

rückläufig. Der Anteil von mittelständischen Unternehmen mit Kreditgesuchen sank

um 1,2 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent. Bei Großunternehmen interessierten sich

27,2 Prozent für eine Kreditaufnahme, 0,8 Prozentpunkte weniger als im

Vorquartal.



"Trotz der eingeleiteten Leitzinssenkungen ist bis jetzt kein Ende der

Nachfrageschwäche nach Unternehmenskrediten in Sicht. Zuletzt bekam die

Kreditnachfrage Gegenwind durch den erneuten Anstieg der längerfristigen

Kreditzinsen", sagte Dr. Jenny Körner. "Hinzu kommen die eingetrübten Aussichten

aufgrund der handelspolitischen Unsicherheit, die sich durch den jüngsten

Zollschlag Trumps nun weiter verschlechtern werden."



