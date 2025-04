Das sind die attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland (FOTO)

München (ots) -



- Das LinkedIn Top Companies Ranking zeigt, welche 25 Großunternehmen in

Deutschland Arbeitnehmern aktuell die besten Karrierechancen bieten

- Siemens erobert den Spitzenplatz zurück, während Firmen aus der Medizin- und

Pharmabranche das diesjährige Ranking der attraktivsten Arbeitgeber dominieren

- Consulting-Firmen stechen als Karriere-Treiber in der Rangliste hervor



Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsprogramme und wirtschaftlicher Erfolg -

Karrierechancen stehen und fallen oft mit dem Arbeitgeber. Mit den " Top

Companies 2025 (https://www.linkedin.com/posts/linkedin-news-dach_linkedintopcom

panies-activity-7315268452879912962-GhUx/?utm_source=share&utm_medium=member_ios

&rcm=ACoAABYFiG4BitMVVaZUvpnP8K2ldEP9MAtRfm8) " hat LinkedIn erneut die

attraktivsten unter ihnen für Deutschland ermittelt. Für das Ranking* werden

Daten von LinkedIn analysiert und ausgewertet, darunter Entwicklungs- und

Weiterbildungsmöglichkeiten der Beschäftigten. Berücksichtigt wurden große

Unternehmen mit weltweit mehr als 5.000 und mindestens 500 Beschäftigten in

Deutschland.





Technologie, Pharma und Beratung bieten Arbeitnehmern aktuell die bestenKarrierechancenBerufseinsteigern und Arbeitnehmern, die sich beruflich verändern möchten,bieten derzeit vor allem drei Branchen gute Perspektiven: Technologie, Pharmaund Beratung. Angeführt wird das Ranking der Top Companies dieses Jahr von demTraditionsunternehmen Siemens. Auch die Tech-Industrie bleibt ein wichtigerInnovationsmotor, der Fachkräfte beispielsweise in den Bereichen IT, Data und KIanzieht. Genauso prominent sind die Branchen Pharma und Medizintechnik vertretenund bieten nicht nur aktuell attraktive Karrierechancen, sondern auch in Zukunftnachhaltige berufliche Perspektiven. Der Beratungssektor gewinnt inwirtschaftlich unbeständigen Phasen ebenfalls an Bedeutung. Mit fünf von 25Unternehmen sind Beratungen im diesjährigen Ranking verstärkt zu finden. Was dieUnternehmen auf der Top Companies Liste eint: Sie investieren gezielt inWeiterbildung, bieten transparente Aufstiegsmöglichkeiten und reagieren aktivauf den Fachkräftemangel - das macht sie aktuell zu den vielversprechendstenArbeitgebern für Jobsuchende und Arbeitnehmer in Deutschland.Das sind die LinkedIn Top Companies 2025 in Deutschland:1. Siemens2. Stryker3. ServiceNow4. Bain & Company5. Roche6. Boehringer Ingelheim7. Bosch8. PwC9. Medtronic10. Eli Lilly and Company11. Thermo Fisher Scientific12. EY13. Boston Scientific14. McKinsey & Company15. BearingPoint16. Amazon 17. Mars18. Sanofi