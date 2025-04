Eine leistungsstarke digitale Geldbörse für Android-Nutzer zur Optimierung der Finanzen

Berlin (ots/PRNewswire) - Curve Pay ist die nächste Generation mobiler

Geldbörsen - sie ermöglicht eine ausgefeilte Kontrolle über persönliche

Finanzen, gepaart mit einer Vielzahl von Belohnungen und Vorteilen, die

ausschließlich bei Curve verfügbar sind, wie zum Beispiel die Möglichkeit, mit

Go-Back-in-Time® rückwirkend die verwendete Karte für vergangene Zahlungen zu

ändern.



Curve (https://curve.com/en-gb/) , die smarte digitale Geldbörse, die Ihre

Finanzen auf ein neues Level hebt und Ihnen Geld spart, kündigte heute den Start

von Curve Pay in Deutschland an - eine überlegene digitale Wallet für

Android-Nutzer. Dies ist der zweite Rollout auf dem europäischen Markt nach dem

Launch in Italien (https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/curve-pay-arr

iva-in-italia-il-portafoglio-digitale-intelligente-che-fa-risparmiare-gli-utenti

-android-302415763.html) , weitere Länder folgen in den kommenden Wochen. Curve

Pay ist weit mehr als nur eine Geldbörse - sie ist ein umfassendes Tool zur

Geldverwaltung, das intelligenteres Ausgeben und Sparen ermöglicht und das

Potenzial hat, sich europaweit durchzusetzen - besonders für Nutzer, die sich

mehr Auswahl von ihrer digitalen Geldbörse wünschen.







://www.pymnts.com/digital-payments/2024/71percent-of-german-consumers-used-a-dig

ital-wallet-in-the-past-year/) der Deutschen nutzen bereits digitale Geldbörsen.

Dies eröffnet enorme Chancen für neue, vielseitige Finanzlösungen. Gleichzeitig

äußern viele Bedenken hinsichtlich der finanziellen Lage des Landes: Deutsche

sind im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn pessimistischer (https://www.bc

g.com/publications/2024/why-german-consumers-are-cautiously-optimistic) , was

die Wirtschaft betrifft, und 45% (https://www.schufa.de/en/newsroom/finances/con

sumer-survey-financial-situation/) sind unzufrieden mit ihrer persönlichen

finanziellen Situation. Viele fühlen, dass ihnen insgesamt weniger Geld zur

Verfügung steht. Mit Curve - durch Cashback-Programme, Belohnungen, Vorteile und

die Möglichkeit rückwirkender Zahlungen - kann jeder Euro optimal genutzt und

jeder Cent gezielt und von der bevorzugten Karte ausgegeben werden.



"Deutschland ist bereit für mehr Auswahl bei der Verwaltung persönlicher

Finanzen. Curve Pay ist der Katalysator für intelligentes Ausgeben und Sparen,

und wir sind stolz darauf, deutschen Kunden eine starke Alternative zu

bestehenden, eingeschränkten Wallet-Optionen zu bieten", sagt Shachar Bialick, Seite 2 ► Seite 1 von 2





Deutschland ist ein Land, das mobile Zahlungen offen gegenübersteht - 71% (https://www.pymnts.com/digital-payments/2024/71percent-of-german-consumers-used-a-digital-wallet-in-the-past-year/) der Deutschen nutzen bereits digitale Geldbörsen.Dies eröffnet enorme Chancen für neue, vielseitige Finanzlösungen. Gleichzeitigäußern viele Bedenken hinsichtlich der finanziellen Lage des Landes: Deutschesind im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn pessimistischer (https://www.bcg.com/publications/2024/why-german-consumers-are-cautiously-optimistic) , wasdie Wirtschaft betrifft, und 45% (https://www.schufa.de/en/newsroom/finances/consumer-survey-financial-situation/) sind unzufrieden mit ihrer persönlichenfinanziellen Situation. Viele fühlen, dass ihnen insgesamt weniger Geld zurVerfügung steht. Mit Curve - durch Cashback-Programme, Belohnungen, Vorteile unddie Möglichkeit rückwirkender Zahlungen - kann jeder Euro optimal genutzt undjeder Cent gezielt und von der bevorzugten Karte ausgegeben werden."Deutschland ist bereit für mehr Auswahl bei der Verwaltung persönlicherFinanzen. Curve Pay ist der Katalysator für intelligentes Ausgeben und Sparen,und wir sind stolz darauf, deutschen Kunden eine starke Alternative zubestehenden, eingeschränkten Wallet-Optionen zu bieten", sagt Shachar Bialick,