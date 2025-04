JPMorgans CEO Jamie Dimon warnt: Zölle könnten die Wirtschaft ausbremsen!

JPMorgans CEO Jamie Dimon schreibt in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre am Montag, dass die kürzlich angekündigten Zölle der Trump-Administration voraussichtlich das Wachstum verlangsamen und die Preise erhöhen werden.

"Kurzfristig werden wir wahrscheinlich inflationäre Auswirkungen erleben, nicht nur auf importierte Waren, sondern auch auf Inlandsprodukte, da die Produktionskosten steigen und die Nachfrage nach inländischen Produkten zunimmt", so Dimon.