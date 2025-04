Baywa kommt bei Sanierung voran

TraderX schrieb 14.03.25, 20:58

StaRUG wie im Falle von Leoni oder Varta is wie von Dir beschrieben übel und da muss der Gesetzgeber nachbesser. So, wie es die BayWa anwendet, ist es ein richtig und gut eingesetzes Instrument. Oder wäre es besser, wenn BayWa in die Insolvenz geht, weil ein Gläubiger sich queer stellt eine längere Laufzeit seiner Schuldverschreibungen / Darlehen zu akzeptieren?