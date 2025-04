Big-Short-Legende Eisman schlägt Alarm: "Das war's noch nicht!"

Eisman kritisierte die Reaktion der Märkte auf die aktuellen handelspolitischen Spannungen und sieht das Schlimmste noch nicht als überstanden. "Die Wall Street hat noch nicht realisiert, was Worst-Case-Szenarien im Zusammenhang mit den Zöllen von Präsident Trump bedeuten könnten", so der langjährige Portfoliomanager von Neuberger Berman.

In einem Interview mit CNBC sagte Eisman am Montag:

Bei CNBC wies Eisman darauf hin, dass viele Anleger durch ihre ökonomische Prägung überrascht seien:

Jeder von uns hat Wirtschaftslehre 101 belegt – da lernt man: Handel ist gut, Zölle sind schlecht, ein Handelskrieg ist katastrophal. Jetzt haben wir einen Präsidenten, der dieses Paradigma nicht akzeptiert – und das beunruhigt viele.

Trotz seiner Kritik erwartet Eisman kein "tarifäres Armageddon". Wenn alle beteiligten Länder rational agierten, sei ein kontrollierter Ausgang möglich. "Kanada und Mexiko werden zu den Vereinigten Staaten kommen und sagen: 'Wir tun, was ihr wollt.' Sie haben keine Karten in der Hand. Und Europa steht kaum besser da", erklärte er.

Wenn sich die Vernunft durchsetzt, bekommt Trump, was er will.

Am Montag zeigten sich die Märkte hochvolatil. Der Dow Jones erlebte mit einem Intraday-Schwankungsbereich von 2.595 Punkten den größten Ausschlag in seiner Geschichte. Was unter anderem auch an einer Falschmeldung lag. Eisman zeigte sich offen in Bezug auf eigene Verluste:

Ich will niemandem etwas vormachen. Ich bin long, und ich habe viel verloren.

Dennoch plädiert er dafür, die soziale Dimension nicht aus dem Blick zu verlieren. "Das Bruttoinlandsprodukt ist nicht nur eine Zahl – es sind Menschen", sagte er. In Regionen wie dem Mittleren Westen oder dem Süden der Vereinigten Staaten sei der wirtschaftliche Fortschritt vielerorts ausgeblieben.

Die Wall Street, so sein Vorwurf, hätte Trumps Zollpolitik längst einkalkulieren müssen:

Er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht. Alle sind schockiert, dass er sein Versprechen gehalten hat. Aber er hat es immer gesagt.

Für Eisman bleibt die größte Unbekannte die politische Vernunft:

In einem Handelskrieg verlieren alle – aber die Vereinigten Staaten verlieren am wenigsten.

Die Märkte müssten sich laut dem Star-Investor auf ein Umfeld einstellen, in dem politische Rationalität nicht mehr garantiert sei.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Der Dow Jones wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 38.657PKT auf TTMzero (USD) (08. April 2025, 13:16 Uhr) gehandelt.





