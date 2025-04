Warum Onepage das entscheidende Tool für mehr Skalierung und Effizienz ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Effizienz, Flexibilität und Wachstum: AktuelleMarktanalysen bestätigen einmal mehr, wie wichtig sie für den Erfolg heutigerDigitalagenturen sind. Als Basis all dieser Faktoren braucht es gleichermaßenflexible wie leistungsstarke Lösungen zum Aufbau von Websites und Funnels - ganzohne technische Einschränkungen. Onepage hat sich in diesem Kontext längst zumbevorzugten Tool vieler Unternehmen positioniert. Doch welche Funktionen bietetdie Lösung konkret und warum ist sie gerade jetzt unverzichtbar?Nicht nur müssen Agenturen ihre Prozesse angesichts der zunehmendenDigitalisierung durchgehend effizienter gestalten, um überhaupt nochwettbewerbsfähig zu bleiben. Ebenso verlangen die dynamischen Marktanforderungennach personalisierten Inhalten, interaktiven Kundenerlebnissen und skalierbarenLösungen. Ein Umstand, der den meisten Unternehmern bereits bewusst ist: EinerStudie von HubSpot zufolge geben 63 Prozent der befragten Agenturen an, dieAuswahl der richtigen Software sei für ihr Wachstum absolut entscheidend.Gleichzeitig berichten 41 Prozent, dass sie ihr Potenzial in diesem Bereichlängst nicht voll ausschöpfen können. Zu komplex sei die Integration von neuenSystemen und Automatisierungen, zu aufwändig die Nutzung und Wiederverwendungvon Daten und Projekten - insbesondere mit Blick auf Datenschutz und-sicherheit. "Im Kern gibt es schlichtweg zu viele komplexe Tools und zu wenigIntegrationsmöglichkeiten zwischen den Systemen. Wir sehen immer wieder, wieAgenturen deshalb massiv an Effizienz einbüßen", berichtet Marcel Knopf. "Sosinken auf Dauer nicht nur ihre Conversion-Raten, sondern auch ihreWettbewerbsvorteile.""In der Praxis macht sich das vor allem durch die zunehmende Dominanz großerTech-Plattformen und KI-Tools bemerkbar, die traditionelle Agenturmodelle unterDruck setzt und qualitativ hochwertige und skalierbare Arbeit unabdingbarmacht", ergänzt Geschäftspartner Nikita Makukhin. "Die gute Nachricht ist: Werauf die richtige Software setzt, kann seinen Arbeitsaufwand um bis zu 60 Prozentsenken, seine Conversion-Raten um etwa 35 Prozent erhöhen und auch seineKundenzufriedenheit langfristig maximieren." Mit diesen Verbesserungen im Visierbietet auch die Onepage GmbH seit 2018 Unternehmen und Agenturen weltweit eineschnelle und effiziente Softwarelösung zur Erstellung von leistungsstarkenWebsites, Landingpages und Funnels - alles mit nur einem Tool. Mit intelligentenFunktionen für Website- und Funnel-Erstellung, Automatisierung und