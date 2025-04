U.S. Polo Assn. präsentiert die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 an der kalifornischen Küste

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 8. April 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), hat ihre kultige, vom Polosport inspirierte Kollektion für Frühjahr/Sommer 2025 vorgestellt. Die neue Kollektion zeigt den modernen, amerikanischen Stil der Marke vor dem Hintergrund der malerischen Landschaften der wunderschönen Strände und Parks im sonnigen San Diego (Kalifornien).

Zugehöriges Bild

U.S. Polo Assn.

Von den atemberaubenden Stränden von La Jolla über die historische Eleganz des Balboa Parks bis hin zum üppigen Grün des Lakeside Polo Club - diese sagenhaften Orte bilden den perfekten Rahmen für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025. In dieser Saison wird mit einer spannenden Kollektion zum 135-jährigen Bestehen der USPA auch der Namensgeber der Marke und die sportliche Inspiration gefeiert.

„Jede Kollektion, die vom globalen Designteam von U.S. Polo Assn. entworfen wird, baut auf unserer tief verwurzelten Geschichte im Polosport auf und verschiebt gleichzeitig die Grenzen der Kreativität der Marke“, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. „Die Kollektion dieser Saison unterstreicht unser Bekenntnis zu zeitlosem Stil und unser Engagement, vom Sport inspirierte Kleidungsstücke anzubieten, die das legendäre Erbe unserer Marke ehren und unsere Kunden und Sportfans auf der ganzen Welt begeistern.“

Die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 von U.S. Polo Assn., die an der atemberaubenden kalifornischen Küste abgelichtet wurde, wartet mit einer raffinierten und farbenfrohen Palette von Pastellfarben und leuchtenden Tönen auf. Die Models und Polospieler führen eine Vielzahl von Stoffen für das warme Wetter vor: atmungsaktive Leinenstoffe, weicher Frottee und leichte Strickwaren, die sich ideal für den Wechsel der Jahreszeiten eignen. Die neuesten Kleidungsstücke von U.S. Polo Assn. bieten farbenfrohe Akzente in Kombination mit vielseitigen Textilien, wie z. B. stilvolle Poloshirts, bequeme Jeans und weiche Sommerkleider. Kräftige, farbenfrohe Streifen sind in der Kollektion in einzigartigen Farbkombinationen allgegenwärtig - zusammen mit lebhaften Accessoires wie modischen Schuhen, trendigen Brillen und schicken Umhängetaschen.