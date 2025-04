Bitcoin: Wenn diese Marke fällt, droht ein Crash auf 55.000 US-Dollar

Auch wenn sich der Bitcoin-Kurs zwischenzeitlich wieder etwas erholte, bleibt der technische Schaden bestehen. Mit fast 28 Prozent Abstand zum Allzeithoch von 109.225 US-Dollar vom 20. Januar ist die Euphorie der Trump-Wahl längst verflogen.

CoinDesk-Analyst Andrew Baehr sieht in der derzeit extremen Marktvolatilität einen weiteren Belastungsfaktor. Mit einem Rekord-VIX-Wert von über 48 herrschte am Montag an den Börsen Panik – ein Umfeld, in dem Investoren riskante Assets wie Bitcoin eher meiden. Das belegt auch das Handelsvolumen. Laut den Analysten des Krypto-Forschungsunternehmens Kaiko ist es inzwischen wieder auf Vorwahl-Niveau gefallen – rund 45 Prozent unter dem November-Durchschnitt.

Trotzdem gibt es auch bullishe Stimmen. BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes sieht die Dominanz von Bitcoin in den kommenden Monaten auf 70 Prozent steigen – aktuell liegt sie bei rund 63 Prozent. Der Rückzug aus Altcoins und klassischen Finanzwerten werde zunehmen, je größer das Misstrauen in etablierte Systeme werde. "Solange die US-Notenbank kein neues Geld druckt, bleibt Bitcoin das einzig attraktive Asset", schreibt Hayes. Für ihn ist Bitcoin der Wertspeicher der Zukunft – zensurresistent, dezentral, global.

Hayes’ Langfrist-Prognose ist ebenso kühn wie klar: Sollte das Vertrauen in den US-Dollar, US-Staatsanleihen und Zentralbanken weiter bröckeln, könnte Bitcoin zum globalen Finanzanker avancieren – mit einem Kursziel von bis zu 1 Million US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

