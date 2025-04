ZenaDrone erweitert inländische Produktion für kommerzielle US-Kunden und US-Verteidigungsministerium, ohne Preise erhöhen zu müssen

Vancouver, British Columbia, (8. April 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen mit künstlicher Intelligenz (KI), Drone as a Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, stellt heute ein Update hinsichtlich der Expansionspläne seiner in den USA ansässigen Tochtergesellschaft ZenaDrone für die Fertigung „Made in America“ angesichts der kürzlich von der aktuellen US-Regierung angekündigten erweiterten Zölle bereit. ZenaTech hält an seinem Streben nach einer inländischen Fertigung von US-Verteidigungsdrohnenlösungen fest, einschließlich strategischer lokaler Investitionen und militärkonformer Lieferketten. ZenaDrone wird nun einen Teil seiner kommerziellen Drohnenproduktion für kommerzielle US-Kunden nach Arizona verlagern, was bedeutet, dass die Preise für die Kunden nicht erhöht werden müssen, um Zölle zu kompensieren.

Der Hauptsitz von ZenaDrone befindet sich in Phoenix, Arizona, und beinhaltet die Bereiche Vertrieb, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sowie Flugtests. Das Unternehmen plant, seine Produktionskapazitäten in den nächsten zwei Monaten zu erweitern, um abgesehen von der geplanten Produktion für das US-Militär auch Drohnen für kommerzielle US-Kunden herzustellen. Diese Erweiterung wird bis zu 2.000 zusätzliche Quadratfuß Produktionsfläche umfassen. Dies wird die zweite globale Produktionsstätte sein, nachdem das Unternehmen in seiner 10.000 ft² großen Anlage in Sharjah, VAE, bereits über Entwicklungs- und Produktionsstätten für die Drohnen der Serien ZenaDrone 1000 und IQ verfügt.

Als Reaktion auf die sich entwickelnde Handelslandschaft rechnet ZenaTech außerdem damit, dass die Erweiterung seiner Produktionsstätte in Phoenix bis Ende 2026 über 150 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen wird.

„Obwohl Zölle eine Herausforderung sein können, verdeutlichen sie auch, welche Unternehmen wirklich agil sind. ZenaTech hat schon immer langfristig gedacht, sich mit smartem Ressourcenmanagement und Lieferketten beschäftigt und ist auf globale Veränderungen vorbereitet“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D. „Angesichts der zunehmenden Verbote chinesischer Drohnen und Komponenten in den USA und lokaler Anreize für die inländische Produktion befinden wir uns in einer günstigen Position, um unsere Produktion in Arizona zu erweitern und mehr qualitativ hochwertige amerikanische Arbeitsplätze zu schaffen“, fügte Herr Passley hinzu.