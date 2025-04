Continental will sich auf Reifengeschäft fokussieren

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der Autozulieferer Continental will sich künftig gänzlich auf das Reifengeschäft fokussieren. Der Vorstand habe am Dienstag die Verselbstständigung des Unternehmensbereichs Contitech beschlossen, teilte der Konzern mit.



Nach aktuellem Stand sehe man einen Verkauf der Industriesparte als wahrscheinlichste Option an. Diese soll laut Unternehmen zeitlich nach dem Spin-off des Unternehmensbereichs Automotive sowie nach dem Verkauf des Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) umgesetzt werden. Vorbehaltlich notwendiger Beschlüsse könnte eine Verselbstständigung von Contitech im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.



Die Continental AG werde künftig ein "fokussiertes globales Reifenunternehmen" sein, in das in einem letzten Schritt die derzeit noch übergeordneten Holding-Funktionen überführt würden, hieß es weiter.