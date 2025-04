"Trump will den Crash – um die Zinsen zu drücken", sagt Steve Burns

Bereits am 3. April zog er die Reißleine. "Ich habe auf Bargeld umgestellt, weil es sich um einen makroökonomischen Zoll-Wutanfall-Crash handelt, der sehr wenig mit technischer Analyse zu tun hat."

Steve Burns, bekannt für seine pointierten Marktanalysen in sozialen Medien, hatte schon im Dezember vor einer massiven Korrektur gewarnt – und wurde nun bestätigt. Angesichts der Zollpolitik der Trump-Regierung, welche die Märkte zuletzt abstürzen ließ, hat Burns inzwischen sein gesamtes Portfolio in Bargeld umgeschichtet.

Die plötzliche Schärfe des Einbruchs hat selbst ihn überrascht. Für die kommenden neun bis zwölf Monate rechnet Burns mit einer Korrektur von bis zu 50 Prozent – spricht aber langfristig von Chancen auf Erholung.

Burns vermutet hinter Trumps Zolloffensive eine strategische Marktmanipulation. "Es sieht so aus, als ob die Trump-Regierung versucht, einen Bärenmarkt bei Aktien herbeizuführen, damit mehr Menschen Anleihen kaufen und die Hypothekenzinsen sinken." Die Trump-Administration nehme bewusst fallende Kurse in Kauf, um die Inflation zu bekämpfen – koste es, was es wolle. "Um die Inflation zu senken und die Hypothekenzinsen zu senken, müsste der Aktienmarkt zusammenbrechen."

Was es brauche, um den Ausverkauf zu stoppen? "Ein Abkommen mit China", sagt Burns. Erst dann sei eine "ungeheure Rallye" denkbar. Solange jedoch keine Einigung in Sicht sei, bleibe das Risiko eines langen, zermürbenden Abschwungs bestehen – mit der Gefahr einer globalen Depression.

Besonders für Buy-and-Hold-Investoren sieht Burns aktuell wenig Anlass zum Optimismus. "Kaufen und Halten ist derzeit ähnlich wie Kaufen und Halten im Jahr 2000 oder 2007." Nur wer jung sei und einen Zeithorizont von 20 Jahren habe, könne diese Strategie vertreten – allen anderen rät er zur Vorsicht. Für Burns selbst kommen Käufe nur infrage, wenn sich wieder eine stabile Bodenbildung abzeichnet. Dann könnten Aktien wie Alphabet oder Block interessant werden.

Wer jetzt tradet, sollte mit kleinen Positionen agieren, meint Burns – und vor allem eines im Auge behalten: Wie schnell Trump tatsächlich zu Verhandlungen bereit ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion