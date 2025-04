Börsen Update Europa - 08.04. - ATX stark +4,27 %

Der TecDAX steht bei 3.276,99 PKT und gewinnt bisher +1,30 %.

Top-Werte: HENSOLDT +6,98 %, Evotec +6,46 %, Nordex +4,25 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,95 %, AIXTRON -1,84 %, Qiagen NV Registered Shs -1,38 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 4.774,89 PKT und steigt um +1,88 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +5,07 %, Deutsche Boerse +3,58 %, SAFRAN +3,57 %

Flop-Werte: Stellantis -3,35 %, BMW -2,47 %, BBVA -2,10 %

Der ATX steht bei 3.771,52 PKT und gewinnt bisher +4,27 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,02 %, Raiffeisen Bank International +6,03 %, Wienerberger +5,97 %

Flop-Werte: BAWAG Group -5,63 %, Andritz -1,91 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,84 %

Der SMI steht aktuell (13:59:50) bei 11.343,15 PKT und steigt um +1,72 %.

Top-Werte: Lonza Group +3,68 %, ABB +3,60 %, CIE Financiere Richemont +3,23 %

Flop-Werte: Givaudan -5,08 %, Roche Holding -2,86 %, Partners Group Holding -1,72 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.100,71 PKT und steigt um +1,66 %.

Top-Werte: Thales +5,81 %, SAFRAN +3,57 %, Airbus +2,94 %

Flop-Werte: Stellantis -3,35 %, Renault -2,38 %, Sanofi -1,93 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.235,18 PKT und gewinnt bisher +2,98 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,83 %, ABB +3,60 %, Getinge (B) +2,65 %

Flop-Werte: Skanska (B) -2,04 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,85 %, Telia Company -0,53 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.835,00 PKT und steigt um +3,65 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +12,45 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +6,58 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +5,53 %

Flop-Werte: Terna Energy -0,10 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,23 %, Viohalco +2,15 %