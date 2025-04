SoftExpert präsentiert neue globale Markenidentität nach 25 % Wachstum und Expansion in 50 Märkte

MÜNCHEN, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- SoftExpert, ein globaler Anbieter von Unternehmensmanagement-Software, feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem globalen Rebranding. Zuvor hatte das Unternehmen im Jahr 2024 ein beachtliches Geschäftswachstum von 25 % erzielt. Die Expansion wurde durch die starke Performance des Unternehmens in Europa vorangetrieben, insbesondere in den nördlichen und östlichen Regionen. Das Unternehmen, das inzwischen in 50 Ländern tätig ist und 3 Millionen Nutzer bedient, stärkt mit dieser Transformation seine Position als zuverlässiger Partner für Business Excellence- und Compliance-Lösungen weltweit.

Eine strategische Entwicklung für globale Exzellenz