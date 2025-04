Opawica Exploration durchteuft bei Bohrungen auf dem Goldprojekt Bazooka im Goldgürtel Abitibi eine Mineralisierung auf 42,5 Metern

8. April 2025 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das „Unternehmen“ oder „Opawica“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edel- und Basismetallprojekte im Goldgürtel Abitibi gerichtet ist, informiert über den aktuellen Stand seiner Explorationskampagne 2025 auf dem Konzessionsgebiet Bazooka („Bazooka“) in der kanadischen Provinz Quebec. Das Unternehmen hat insgesamt zehn Diamantbohrlöcher über 2.000 Meter niedergebracht und 610 Kernproben zur Analyse eingereicht, um die Mineralzusammensetzung und den Gehalt zu bestimmen.

In den zehn Bohrlöchern hat unser Team die namhafte Verwerfung Cadillac-Larder mehrfach erfolgreich durchteuft und dabei eine vielversprechende Mineralisierung entdeckt, die das lokale Verständnis der Mineralisierungsmuster unterstreicht. Die Verwerfung Cadillac-Larder Lake ist eine wichtige Struktur im Grünsteingürtel Abitibi, der für seine reichhaltige Mineralisierung bekannt ist und als geologisches Rückgrat für Dutzende von kommerziellen Minen in der Region dient.

Das erprobte Bohrloch OP-25-27 wurde bis in eine Tiefe von 171 m niedergebracht. Zwischen 114 und 156,5 m wurde ein feinkörniges grünlich-olivgraues Gestein durchteuft. Die Serizitformation ist durchgängig vorhanden, wobei stellenweise auch Fuchsit und Verkieselungen auftreten. Die Formation ist leicht zerklüftet; ausgenommen davon ist ein kleiner Bereich zwischen 145,5 und 148,0 m, der wahrscheinlich ultramafisch ist und in dem zwei kleine Scherzonen festgestellt werden können. Bis in eine Tiefe von 132 m ist Arsenopyrit in Mengen von 1-2 % vorhanden, der Anteil geht jedoch jenseits dieser Tiefe auf einen Spurenwert zurück. Ab 148 m Tiefe tritt feinkörniger Pyrit in Mengen von 1-2 % m auf, wobei das lokale Erzgang-Stockwerk zwischen 152 m und 156 m Tiefe auf 15 % ansteigt (siehe Foto unten).

An den folgenden Stellen absolvierte das Unternehmen XRF-Messungen

- 118,50 m: 2,20 % As; 190 ppm Au; 1.061 ppm Ni; 4.117 ppm Cr

- 130,50 m: 795 ppm As; 11 ppm Au; 643 ppm Ni; 2.475 ppm Cr

- 143,95 m: 828 ppm As; 16 ppm Au; 1.127 ppm Ni; 1.564 ppm Cr

- 156,00 m: 354 ppm As; 8 ppm Au; 458 ppm Ni; 109 ppm Cr

