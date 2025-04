Nasuni-Studie ergab, dass nur ein Fünftel der befragten Unternehmen der Meinung ist, dass ihre Daten KI-fähig sind, obwohl sie für die Hälfte der Unternehmen oberste Ausgabenpriorität haben

Trotz der schnellen Einführung von Hybrid-Clouds haben Unternehmen mit der Migration von Dateidaten zu kämpfen und geraten bei KI-gesteuerter Effizienz und effektiver Sicherheit ins Hintertreffen.

BOSTON, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- Nasuni, eine führende einheitliche Dateidatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, gab heute die Ergebnisse seines Branchenforschungsberichts The Era of Hybrid Cloud Storage 2025 bekannt, der auf einer Umfrage unter 1.000 Entscheidungsträgern im Einkauf in den USA, Großbritannien, Frankreich und der DACH-Region basiert. Eines der wichtigsten Ergebnisse zeigt, dass KI-Investitionen zwar für fast die Hälfte der Unternehmen die höchste Ausgabenpriorität haben, aber nur ein Fünftel der befragten Unternehmen davon überzeugt ist, dass ihre Daten KI-fähig sind.