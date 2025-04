Mittelfristig günstige Entwicklung

Höhere Preise und eine spürbar anziehende Inflation in den USA könnten dem Discounter Dollar Tree in den nächsten Monaten und Jahren deutliche Kapitalzuflüsse bescheren und dadurch der Aktie zu einem mittelfristigen Aufwärtstrend verhelfen. Aus technischer Sicht würden sich erste entscheidende Signale auf der Long-Seite durch eine Auflösung der aktuellen Schiebephase zur Oberseite ergeben. Hierbei sollte jedoch der längere Anlagehorizont in dem Papier berücksichtigt werden.

Crash nicht mitgemacht