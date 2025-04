Peter Berezin: So tief muss der Markt fallen, damit sich ein Einstieg lohnt

Peter Berezin, Chefstratege für globale Märkte bei BCA Research, gilt nach dem heftigsten Ausverkauf an den Aktienmärkten seit 2020 – ausgelöst durch die Einführung von US-Präsident Donald Trumps globalem Zollplan – als einer der vorausschauendsten Analysten an der Wall Street.

Berezin erklärte in einer Kundenmitteilung am frühen Montag, dass er an seiner S&P-500-Prognose festhalte, "da sich die jüngsten Entwicklungen im Großen und Ganzen im Einklang mit meinen Erwartungen vollzogen haben."

Im Gespräch mit MarketWatch Anfang März sagte Berezin, seine Prognose beruhe auf zwei Annahmen: einem Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (Forward Multiple) des S&P 500 von etwa 21 auf 17 sowie einem Rückgang der Gewinnerwartungen um 10 Prozent. Der Auslöser dafür sei eine Rezession, die er damals mit einer Wahrscheinlichkeit von 50:50 einschätzte. Erste Hinweise, wie Unternehmen die Lage einschätzen, dürften sich zeigen, wenn die Banken am Freitag die Berichtssaison eröffnen.

"Ich bin aber überzeugt: So schlecht die Nachrichten auch sein mögen – es gibt immer einen Preis, zu dem sich ein Einstieg lohnt. Diesmal ist es nicht anders", so Berezin am Montag. Er sehe den neutralen Bereich für den S&P 500 bei ±250 Punkten um sein Ziel von 4.450 – also zwischen 4.200 und 4.700 Punkten – als angemessen für eine marktneutrale Aktienquote an:

Ein Fall unter 4.200 würde eine Übergewichtung von Aktien rechtfertigen.

Und: "Im Moment hängt vieles davon ab, ob Präsident Trump die am Befreiungstag verkündeten Zölle beibehält – was man inzwischen genauso gut als Abriss-Tag bezeichnen könnte", sagte er.

Die gute Nachricht sei, so Berezin, dass der US-Privatsektor nicht mit denselben strukturellen Ungleichgewichten wie 2008 konfrontiert sei, die sich über Jahre hinweg hätten abbauen müssen. Der aktuelle Ausverkauf sei vielmehr politisch bedingt – und könne auch politisch wieder rückgängig gemacht werden.

Vertreter des Weißen Hauses gaben am Sonntag zu verstehen, dass man an der Linie festhalten werde.

Berezin betonte:

Es ist schwer vorstellbar, wie Trump seine Politik ändern könnte, ohne das Gesicht zu verlieren. Die meisten wohlhabenden Industrieländer erheben keine übermäßigen Zölle auf US-Exporte – deshalb haben sie ihm kaum etwas anzubieten.

Der Stratege warnte außerdem: Selbst wenn Trump zurückrudern sollte, steige das Risiko, dass die USA und große Teile der Weltwirtschaft bereits den sprichwörtlichen Point of No Return überschritten haben – jenen Punkt, an dem eine Rezession unausweichlich wird, ganz gleich was passiert.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

