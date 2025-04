Nova Pacific erhält Genehmigung für ein 50 Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm auf dem VMS-Projekt Lara

Die Genehmigung berechtigt Nova Pacific zur Durchführung des geplanten 10.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms mit 50 Bohrlöchern, das ursprünglich im Juli 2024 angekündigt wurde. Das Ziel des Bohrprogramms besteht darin, die historische Mineralressourcenschätzung im VMS-Projekt Lara (2008, Tabelle 1) zu bestätigen und Infill-Bohrdaten bereitzustellen, die für den Abschluss einer aktualisierten und konformen Mineralressourcenschätzung (MRE) erforderlich sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass die MRE bis Ende September abgeschlossen werden kann.

Die Lagerstätte Lara wird als VMS-Vorkommen vom Typ Kuroko eingestuft und besteht aus einer in Vulkangestein lagernden schichtförmigen Sulfidmineralisierung, die in drei Zonen (zusammen als Coronation Trend bezeichnet) in unterschiedlichen stratigrafischen Abschnitten auf einer Streichlänge von etwa 1,5 Kilometern auftritt. Der Coronation Trend ist eine von mehreren mineralisierten Zonen, die sich in einem äußerst höffigen Gürtel aus angehobenem felsischem Vulkangestein befinden, der den Kern des Projekts Lara bildet.

Historische Ressourcenschätzung mit einem Block-Cutoff-Wert von 1 % Zink Kategorie Tonnen Zink (%) Silber (g/t) Kupfer (%) Blei (%) Gold (g/t) angedeutet 1.146.700 3,01 32,97 1,05 0,58 1,97 vermutet 669.600 2,26 32,99 0,9 0,44 1,9 Historische Ressourcenschätzung mit einem Block-Cutoff-Wert von 2 % Zink Kategorie Tonnen Zink (%) Silber (g/t) Kupfer (%) Blei (%) Gold (g/t) angedeutet 428.600 5,65 47,04 2,25 1,18 2,39 vermutet 207.900 3,99 37,57 1,73 0,84 2,3

Tabelle 1. Zusammenfassung der historischen, nicht konformen Mineralressourcenschätzung (Kelso & Wetherup, 2008)

J. Malcolm Bell, CEO von Nova Pacific, sagt dazu: „Unsere neue Bohrgenehmigung stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Wiederbelebung des Projekts Lara dar. Die aktuellen Metallpreise haben den potenziellen Wert der Lagerstätte Lara, die auf historischen Bohrungen über 50.000 m und unterirdischen Vor-Produktions-Erschließungsarbeiten auf 650 m mit einem Aufwand von mehr als 30 Millionen $ in heutigen Dollar basiert, erheblich gesteigert. Wichtig ist, dass angesichts der vor Kurzem abgeschlossenen Flow-Through-Finanzierung im Wert von 2.640.540 $ die Weichen für einen raschen Ausbau des Projekts gestellt sind.

In weniger als drei Wochen werden wir die Bohrungen aufnehmen, um die historische Mineralressourcenschätzung (Tabelle 1) zu aktualisieren und möglicherweise zu erweitern. Die Erteilung dieser Genehmigung ist der Höhepunkt der sorgfältigen Vorbereitungen durch die Behörden des Ministeriums, und wir sind ihnen für ihre Unterstützung während dieses Prozesses dankbar. Die Firma Tripoint Geological Services Ltd aus Victoria (BC) wurde mit der Durchführung des Bohrprogramms im Namen des Unternehmens beauftragt. Mineit Consulting Ltd. und Greg Moser waren maßgeblich an der Auswertung historischer Bohrprofile und an der Erstellung des allgemeinen Bohrplans für das bevorstehende Programm beteiligt; wir möchten ihnen für ihre hervorragende Arbeit Dank aussprechen.“

Qualifizierter Sachverständiger

David Nelles, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert.

Erklärung zu den Rechten indigener Gemeinschaften

Nova Pacific ist auf dem traditionellen, angestammten und unbestrittenen Territorium der Stz'uminus und Hul'qumi'num Treaty Group, einer politisch vereinigten Gruppe, die sechs Hul'qumi'num sprechende First Nations vertritt, tätig: Cowichan, Penelakut, Lyackson, Halalt und Lake Cowichan.

Das gesamte Team des Unternehmens ist bestrebt, dauerhafte Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften aufzubauen, indem es die Integration fördert und zu einem gemeinsamen Wohlstand beiträgt.

Über Nova Pacific

Nova Pacific ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein vulkanogenes Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia gerichtet ist. Dieses Brownfields-Erschließungsprojekt verfügt über eine bedeutende historische Ressource, die reich an kritischen und edlen Metallen ist und sich an einem erstklassigen Standort mit ausgezeichneter Infrastruktur befindet. Die zukunftsorientierte Strategie von Nova Pacific umfasst Bestätigungs- und Infill-Bohrungen, den Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) und die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie, falls erforderlich. Das Unternehmen ist bestrebt, unter Achtung unserer Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der hierin angesprochenen Angelegenheiten geäußert und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen bezüglich der Explorationspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „planen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „beabsichtigen“, „sollten“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund von Entscheidungen der Aufsichtsbehörden, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderen Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht vorbehaltlos verlassen. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

