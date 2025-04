BYD: Diese Gewinnprognose schockt!

Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers BYD legt am Dienstag deutlich zu – im Überseehandel um 4,8 Prozent, in Hongkong sogar um 5,8 Prozent. Auslöser war eine überraschend starke Prognose für das erste Quartal. BYD erwartet einen Nettogewinn zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden US-Dollar. Der Mittelwert von 1,3 Milliarden liegt damit klar über den von FactSet prognostizierten 820 Millionen US-Dollar.

Auch im langfristigen Vergleich zeigt sich BYDs wachsender Vorsprung. In den letzten zwölf Monaten verkaufte der Konzern etwa 4,6 Millionen Pkw, ein Plus von fast 50 Prozent. Davon entfielen rund 1,9 Millionen auf reine Elektrofahrzeuge. Tesla lieferte im gleichen Zeitraum etwa 1,7 Millionen reine E-Autos aus – ein Rückgang um rund 2 Prozent.

Analysten sehen in BYDs Entwicklung nicht nur eine klare Kampfansage an Tesla, sondern auch eine mögliche Wachablösung im globalen Elektroautomarkt. Wenn der Nettogewinn von BYD im ersten Quartal am oberen Ende der Prognose liegt und Tesla nur ein Haar weniger als erwartet verdient, wird BYD mehr Geld verdienen als Tesla – was ein Meilenstein wäre – und ein Warnsignal für Elon Musks Unternehmen.

Zudem dürften neue US-Zölle chinesische Autobauer kaum betreffen. Laut Analysten von Bernstein planen viele Hersteller aufgrund geopolitischer Spannungen ohnehin keinen Eintritt in den US-Markt – zumindest nicht kurzfristig. Der Aufschwung bei BYD wurde daher nicht durch Sorgen über Strafzölle gebremst.

Das Vertrauen der Anleger zeigt sich auch in der Kursentwicklung: Seit Jahresbeginn ist die BYD-Aktie um 24 Prozent gestiegen, im Jahresvergleich sogar um 64 Prozent. Sollte Tesla den Rückstand aufholen wollen, bräuchte es wohl mehr als Ankündigungen – ein neuer, günstigeres E-Auto ist zwar geplant, aber bislang noch ohne Prototyp.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion