Süßwarenindustrie sorgt sich um Mandel-Importe aus den USA

BONN (dpa-AFX) - Die Ankündigung möglicher EU-Strafzölle auf Mandeln aus den USA macht dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) Sorgen. Der Verband appelliert an die EU, Mandeln von der Vorschlagsliste zu streichen.

"Mandeln aus den USA können nicht ersetzt werden. Sie werden in vielen Süßwaren wie Marzipan, Keksen und Schokolade verarbeitet, aber auch zum Beispiel als Mandelstifte, geraspelt oder als ganze Kerne in der heimischen Küche verwendet", so BDSI-Hauptgeschäftsführer Carsten Bernoth.