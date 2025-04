DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG legt ...

"Unter global anhaltend herausfordernden Bedingungen hat die DEG auch 2024 eine beachtliche Geschäftsentwicklung gezeigt. Das exzellente Neugeschäft beweist, dass wir als Begleiter privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern gefragt sind. Dazu zählen auch deutsche Mittelstandsunternehmen, für die wir 2024 ebenfalls ein Rekordvolumen zusagen konnten", betonte Roland Siller, Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung.

Zu den wesentlichen Ergebnisfaktoren zählten auch 2024 der Zinsüberschuss und die Risikovorsorge. Geprägt war der Jahresabschluss 2024 von der Umstellung auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der KfW Bankengruppe, die zu einmaligen Erstanwendungseffekten führte. So wird nun etwa die Ermittlung der pauschalen Risikovorsorge im Kreditgeschäft nach dem 3-Stufen-Modell des IFRS 9 vorgenommen. Infolge der Erstanwendungseffekte belief sich der HGB-Jahresüberschuss 2024 auf 3 Mio. EUR vor Steuern (2023: 94 Mio. EUR). Bei Betrachtung des um die Einmaleffekte bereinigten Jahresergebnisses ergibt sich ein Jahresüberschuss vor Steuern von 88 Mio. EUR. Das IFRS-Jahresergebnis der DEG vor Steuern übertraf mit 105 Mio. EUR den erfreulichen Vorjahreswert (2023: 93 Mio. EUR).



Auch die Entwicklungswirkungen der DEG-finanzierten Vorhaben waren 2024 erheblich: So beschäftigten die Bestandskunden der DEG in Entwicklungsländern rund 2,9 Millionen Menschen und erwirtschafteten im Betrachtungszeitraum 202 Mrd. EUR lokales Einkommen. Die mitfinanzierten Erneuerbare-Energien-Vorhaben produzierten im vergangenen Jahr 25 TWh grünen Strom für über 46 Millionen Menschen. Damit wurden mehr als 13 Mio. t CO2-Emission eingespart.

Angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen erwartet die DEG, dass sie sich auch 2025 in einem fordernden Umfeld bewegen wird. "Wir sind zuversichtlich, dass die DEG weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, um Unternehmen in Entwicklungsländern bedarfsgerecht zu finanzieren und zu beraten. Das gilt insbesondere auch für deutsche Unternehmen", so DEG-Geschäftsführer Roland Siller. Bei der Beratung ihrer Kunden wolle die DEG die Verminderung der Emissionsintensität und höhere Resilienz gegenüber Klimarisiken noch stärker in den Vordergrund rücken. "Klimaschutz bleibt für uns ganz oben auf der Agenda, auch bei der Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Vorhaben und bei der Bereitstellung grüner Kreditlinien für lokale Geschäftsbanken."

Weitere Informationen zum DEG-Jahresabschluss 2024 finden Sie unter https://www.deginvest.de/Unsere-Investitionen/Geschäftsjahr-2024/ (https://www.deginvest.de/Unsere-Investitionen/Gesch%C3%A4ftsjahr-2024/)

Pressekontakt:



Anja Strautz

Stellv. Pressesprecherin



DEG - Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft

Kommunikation

Kämmergasse 22

50676 Köln



Tel.: +49 221 4986 1474

Fax: +49 221 4986 1843

mailto:presse@deginvest.de



http://www.deginvest.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6008932 OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft