Wichtigste Use Cases bei Qualitätskontrolle, Datenverwaltung und Lieferkette (FOTO)

Erhöht Hudbays Engagement in einem langlebigen, hochwertigen Kupfervorkommen in Kanada, einem erstklassigen Bergbaugebiet

Niedrige Vorauszahlung und aufgeschobene Barzahlung in einer Transaktion, die den Nettoinventarwert pro Aktie von Hudbay steigert

Es wird erwartet, dass Copper Mountain bis 2027 60.000 Tonnen Kupfer produzieren wird , was einer Steigerung von mehr als 125 % gegenüber 2024 und einer Steigerung von 200 % gegenüber dem Produktionsniveau von 2024 entspricht, das auf Hudbay zurückzuführen ist.

Erhöht Hudbays zurechenbare Kupferproduktion aus Kanada und stärkt seine Position als zweitgrößter Kupferproduzent in Kanada ii

Hudbay beabsichtigt, durch das laufende Optimierungsprogramm bei Copper Mountain und die Weiterentwicklung des nahegelegenen Erweiterungsprojekts New Ingerbelle weiter in den kanadischen Kupfer- und kritischen Mineraliensektor zu investieren.

Hudbay erhält Rechte an 15 % der Kupferkonzentratabnahme für die nächsten 15 Jahre und 100 % danach

TORONTO, 27. März 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – Hudbay Minerals Inc. („Hudbay“ oder das „Unternehmen“) ( TSX, NYSE: HBM) gibt erfreut bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Mitsubishi Materials Corporation ( „MMC“ ) zum Erwerb von MMCs 25-prozentiger Beteiligung an Copper Mountain Mine (BC) Ltd. („ CMBC “), dem 100-prozentigen Eigentümer der Copper Mountain Mine, für 4,5 Millionen US-Dollar in einer Vorauszahlung und bis zu 39,75 Millionen US-Dollar in aufgeschobenen und bedingten Barzahlungen getroffen hat (die „Transaktion“ ). Darüber hinaus trägt Hudbay die alleinige Verantwortung für die Begleichung aller ausstehenden Verpflichtungen von CMBC, einschließlich eines konzerninternen Darlehens an Hudbay, von dem 25 % ca. 104 Millionen US-Dollar ausmachen iii .



„Diese Transaktion steht im Einklang mit unserer Strategie, die Kupferproduktion in bergbaufreundlichen Regionen zu steigern und stärkt Hudbays Position als nordamerikanischer Kupfer-Champion. Die Copper Mountain Mine ist ein wichtiger Vermögenswert für Hudbay, und die Fortschritte unseres dreijährigen Optimierungsplans stimmen uns zuversichtlich. Diese Transaktion vereinfacht die Eigentümerstruktur von Copper Mountain und verschafft Hudbay ein größeres Engagement in der Mine, ohne unsere Bilanz negativ zu beeinflussen“, sagte Peter Kukielski, Präsident und CEO von Hudbay. „Mitsubishi Materials Corporation war ein hervorragender Partner, und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit nach Abschluss der Transaktion fortzusetzen.“

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/27/3050396/0/en/Hudbay-Consolidates-100-Ownership-in-its-Copper-Mountain-Mine.html