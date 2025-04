Zoll-Crash 2025 ist anders als 1930 und 1985 – Zölle als Brücke

Temporäre Zölle sorgen derzeit für Unruhe an den Märkten. Erinnerungen an die Weltwirtschaftskrise 1930 und die Dollar-Turbulenzen von 1985 werden wach. Doch trotz aller historischen Parallelen ist 2025 anders. Die wirtschaftliche Ausgangslage, die Machtverhältnisse im Welthandel und die politische Intention hinter den Zöllen unterscheiden sich grundlegend.

In meinem aktuellen Beitrag ziehe ich Vergleiche zu 1930 und 1985, prüfe die Theorie des Außenhandels auf ihre Tragfähigkeit – und zeige auf, wie temporäre Zölle als Mittel zum industriellen Wiederaufbau funktionieren können.

Theorie und Realität des Außenhandels

Ich hätte nicht gedacht, dass ich die langweiligste Ökonomie-Lektion mal hier in den Heibel-Ticker aufnehmen würde. Doch ich werde mich bemühen, das Thema spannend zu präsentieren. So spannend, wie ich persönlich zu diesem Thema Zugang fand, als ich in meiner mündlichen Examensprüfung die komparativen Vorteile des Außenhandels grafisch darstellen sollte und der Professor nach meinem zweiten Satz sagte: „Nein, da sind Sie auf dem falschen Weg, Herr Heibel, das wird dann wohl nichts mit Ihrem Examen.“

Zum Glück intervenierte der Assistent: „Lassen Sie ihn mal machen, Herr Professor. Vielleicht kriegt er die Kurve.“ Und tatsächlich konnte ich in den zehn Minuten, die eine solche mündliche Prüfung dauert, einige Graphiken an die Tafel zeichnen, aus denen am Ende mit einigen Querverbindungen genau die Linie hervorging, nach der ich gefragt wurde. Die einfache Antwort, die wir in der Vorlesung beigebracht bekamen, hatte ich vergessen – daher entwickelte ich da meine eigene Idee.

Ich ging mit einer 1- aus dieser Prüfung – ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmals an den Assistenten. Und der Professor, der später zu den Wirtschaftsweisen Deutschlands zählte, vertrat in den folgenden Jahren übrigens regelmäßig die gegenteilige Auffassung von mir.

Was die Theorie sagt – und was die Geschichte lehrt

Die Volkswirtschaftslehre geht davon aus, dass bilateraler Handel für beide Seiten vorteilhaft ist. Unterschiede im Entwicklungsstand sollen durch freie Wechselkurse ausgeglichen werden. Das höher entwickelte Land – etwa die USA – bietet Dienstleistungen an, während das weniger entwickelte Land – beispielsweise Vietnam – günstige Produkte liefert. Beide Seiten profitieren.

Doch schon 1930 zeigte sich: Die Theorie greift zu kurz. Als sich Industrien aus den USA zurückzogen, stieg dort die Arbeitslosigkeit. Die Folge: Protektionismus, pauschale Zölle, Vergeltungsmaßnahmen – und eine Verschärfung der Weltwirtschaftskrise. Präsident Hoover wollte die heimische Wirtschaft schützen, doch das Ergebnis war ein globaler Handelsstillstand.

