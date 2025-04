100% des Kakaos in der Feastables-Schokolade ist Fairtrade-zertifiziert

Die globale Schokoladenmarke und ihr Gründer MrBeast sind der Meinung, dass ethische Beschaffung ein entscheidender Schritt in dem Bestreben ist, die Kinderarbeit in Westafrika zu beenden

Zu den fast sechs Millionen Menschen, die vom Kakaoanbau leben, um ihren Lebensunterhalt mit oft weniger als 1 USD (USD) pro Tag zu bestreiten, sagte Jimmy Donaldson - besser bekannt als MrBeast - und Gründer von Feastables : „Der Status quo des großen Schokoladensektors bedeutet, dass fast die Hälfte aller Kinder, die in Kakao-Gemeinden in Ghana und Côte d'Ivoire leben, in illegaler Kinderarbeit tätig sind. Wir haben Feastables ins Leben gerufen und werden das unglaubliche Netzwerk unserer Fans nutzen, um die Art und Weise zu verändern, wie in den Kakaoanbaugebieten der Welt Geschäfte gemacht werden. Ich weiß, dass wir Schokolade herstellen können, die sich die Menschen leisten können und für die die Bauern fair bezahlt werden, so dass die Kinder nicht arbeiten müssen."

„Die Lebensgrundlage der Kakaobauern steht auf dem Spiel. Obwohl Schokolade eine Hundert-Milliarden-Dollar-Industrie ist, leben die meisten Menschen, die Kakao, den Hauptbestandteil von Schokolade, anbauen, in Armut. Die Bauern, vor allem in Westafrika, werden weiterhin von ihrem gerechten Anteil an den Gewinnen ausgeschlossen und kämpfen damit, sich an die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels, von Erntekrankheiten, alternden Bäumen und anhaltenden Preisschwankungen anzupassen", so Amanda Archila, Geschäftsführerin von Fairtrade America.

Sie fuhr fort: „Durch die Partnerschaft mit Fairtrade geht Feastables in der Branche mit gutem Beispiel voran. Feastables geht in seinem Engagement noch einen Schritt weiter und zahlt den Fairtrade-Referenzpreis für ein existenzsicherndes Einkommen, der den Bauern hilft, in eine nachhaltige Produktion zu investieren und sich und ihren Familien einen fairen Lebensunterhalt zu sichern, damit die Kakaoanbaugemeinschaften gedeihen können."