Noch höhere Zölle gegen China - Trump setzt Frist für Peking

(Berichtigung: Im ersten Absatz wurde eine Aussage zur von Trump gesetzten Frist konkreter eingeordnet. Der Leadsatz und die Überschrift wurden entsprechend angepasst. Hintergrund: Trump sagte im Englischen: "If that tariff isn't removed by tomorrow, at 12 o'clock, we're putting a 50 percent tariff on". In den USA kann sich dies sowohl auf den Mittag als auch auf Mitternacht beziehen.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - In dem von US-Präsident Donald Trump begonnenen weltweiten Handelskonflikt wächst der Druck - vor allem auf China. Trump gab der chinesischen Führung bei einem Termin im Weißen Haus bis Dienstag Zeit, die von Peking verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen. Er sprach von 12:00 Uhr. Unklar war, ob er sich dabei auf 12.00 Uhr mittags (Ortszeit) oder auf Mitternacht bezog. Das Weiße Haus äußerte sich auf Anfrage dazu zunächst nicht.