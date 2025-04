Frequentis hat reichlich Dauerläuferqualitäten

Frequentis steht im laufenden Geschäftsjahr vor einem weiteren Wachstumsschub bei Umsatz und Gewinn. Das auf sicherheitskritische Kommunikationssysteme spezialisierte Unternehmen aus Wien hat 2024 mit allen Ergebniszahlen zweistellige Zuwachsraten erzielt. Der Umsatz stieg um 12,4 Prozent auf 480,3 Millionen Euro. Noch besser schneidet das Unternehmen in der Profitabilität ab. Der operative Gewinn legte um 20,5 Prozent auf 32,1 Millionen Euro zu. Die EBIT-Marge verbesserte sich damit weiter auf 6,7 Prozent. Beim Konzerngewinn verbuchte Frequentis einen Zuwachs um 17,8 Prozent auf 23,5 Millionen Euro oder 1,66 Euro je Aktie.

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen in allen Performance-Indikatoren damit besser als erwartet abgeschnitten. Die Aktionäre sollen an den starken Geschäftszahlen mit einer um 12,5 Prozent höheren Dividende von 0,27 Euro mitverdienen. Finanziell ist Frequentis mit einer Eigenkapitalquote von 44,3 Prozent und einem Nettoguthaben von 81,8 Millionen Euro sehr solide aufgestellt.

Ein Blick in die Auftragsbücher zeigt, dass die Geschäfte gut gelaufen sind. 583,8 Millionen Euro Auftragseingang zum Jahresende 2024 bedeuten einen Anstieg um 15,7 Prozent. Daraus ergibt sich eine Book-to-Bill-Ratio von 1,22 beim Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz. Zusammen mit dem Rekord-Auftragsstand von über 700 Millionen Euro ist das ein klares Indiz für eine weiter anziehende Nachfrage.

Größere Aufträge hat Frequentis in allen regionalen Zielmärkten und für alle Geschäftsfelder an Land gezogen – von der US-Flugsicherung FAA über die spanische Flugsicherung und Automated-Tower-Lösungen in Norwegen bis zu Aufträgen bei der öffentlichen Sicherheit aus Malaysia und aus Großbritannien. In Malaysia hat Frequentis der LifeX-Plattform für Blaulichtorganisationen eine erste große Installation in Asien gesichert. In Europa hat sich Frequentis angesichts der verändernden geopolitischen Konstellation darauf eingestellt, mehr Aufträge für die militärische Flugsicherung bzw. Luftverteidigung zu bekommen. Als Beispiel nennt Frequentis einen Auftrag der deutschen Bundeswehr, bei dem es um die Modernisierung des militärischen Radardatennetzwerks geht. Ein weiteres stark wachsendes Feld in der Produktentwicklung ist die Cybersicherheit für sicherheitskritische Kommunikationssysteme.

