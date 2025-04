1 Dividendenaktie mit 4,18 % Rendite, von der Investoren nicht genug bekommen

Zuletzt haben sie in einem Cluster aus acht Investoren folgende Dividendenaktie gekauft:

CVS Health: Ein spannender Turnaround

Rich Pzena, Ken Griffin, Paul Tudor Jones, John Rogers, Bernard Horn, Steve Cohen, Joel Greenblatt und Ken Fisher haben alle CVS-Health-Aktien gekauft, obwohl diese zuvor fast 60 Prozent gefallen waren.

Hauptursache waren steigende Kosten im Versicherungsgeschäft, vor allem im Medicare-Segment. Die Medical-Benefit-Ratio stieg im ersten Quartal 2024 von 84,6 auf 90,4 Prozent – ein klares Zeichen für höhere Ausgaben bei Versicherungsansprüchen im Verhältnis zu den Prämieneinnahmen.

Verstärkt wurde der Abwärtstrend durch gesunkene Sterne-Bewertungen der Medicare-Advantage-Pläne, was sich negativ auf Bonuszahlungen auswirkt. Zusätzlich belasteten Führungswechsel das Vertrauen der Investoren: Im Oktober 2024 trat CEO Karen Lynch zurück, David Joyner übernahm. Im Zuge dessen zog das Unternehmen seine Gewinnprognose für 2024 zurück.

Auch rechtliche Herausforderungen spielten eine Rolle: Im Rahmen der Opioid-Krise verpflichtete sich CVS Health 2021 zu einer Zahlung von fünf Milliarden US-Dollar über zehn Jahre. Der Verlust großer Partner verschärfte die Lage weiter, etwa als Blue Shield of California 2023 die Zusammenarbeit als Pharmacy-Benefit-Manager beendete. Diese Entwicklungen schwächten das Marktvertrauen spürbar und drückten den Kurs.

Value- und Dividendenwert CVS Health

Heute notiert die Aktie zu einer Dividendenrendite von 4,18 Prozent und zu einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 1,07 (08.04.2025). So günstig war sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten noch nie.

Darüber hinaus sprechen nun auch folgende Punkte für CVS Health: So steigen die staatlichen Erstattungssätze für Medicare-Advantage-Pläne 2026 mit etwa 5,06 Prozent voraussichtlich deutlich stärker als zuvor erwartet. Das Unternehmen senkt zudem seine Kosten, was in Kombination zu einer Gewinnerhöhung führen könnte.

„Wir sind in wichtigen Bereichen unseres Geschäfts weiter gewachsen, unter anderem in den Segmenten Pharmacy und Consumer Wellness, während wir uns den branchenweiten Herausforderungen stellen, die sich auf unser Segment Health Care Benefits ausgewirkt haben. Dank des anhaltenden Engagements unserer Kollegen sind wir gut für eine starke Leistung im Jahr 2025 positioniert, da wir den Verbrauchern die beste Versorgung bieten, gleichzeitig die Ergebnisse steigern und die Kosten senken“, so CVS-Health-CEO David Joyner in einer Pressemitteilung zum Geschäftsjahr 2024.

Zudem übernehmen der ehemalige United-Parcel-Service-Finanzdirektor Brian Newman und Amy Compton-Philips in naher Zukunft die Ämter des Finanzchefs beziehungsweise des Chief Medical Officers. Die Aktie reagiert auf diese Neuigkeiten bereits positiv.

CVS Health ist außerdem ein wachsendes Unternehmen, dessen Umsatz zwischen 2015 und 2024 von 153.290 Millionen auf 372.809 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

CVS-Health-Chart (Dez.1984 bis Apr. 2025)

Quelle: macrotrends.net

Fazit

CVS Health ist eine sehr günstig bewertete Value-Dividendenaktie, die von den aktuellen Veränderungen profitieren könnte.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die CVS Health Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 59,79EUR auf Tradegate (09. April 2025, 14:47 Uhr) gehandelt.