Stern in 2D - Warum Mercedes-Benz sein Markenlogo verändert Der Autobauer Mercedes-Benz hat sein Markenlogo überarbeitet. In Druckprodukten und digitalen Anwendungen erscheint der Stern nun als 2D-Variante entweder in Schwarz oder in Weiß, wie eine Sprecherin mitteilte. Hauptziel des neuen Designs sei …