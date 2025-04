PSI Software SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

Unternehmen: PSI Software SE

Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2024

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.04.2025

Kursziel: 27,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Thorsten Renner



Umsatz 2024 über den Erwartungen



Die PSI Software SE hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Nach den schon großen Herausforderungen im Geschäftsjahr 2023 kam 2024 noch der Cyberangriff hinzu. Zudem befindet sich das Unternehmen derzeit noch in einer Transformationsphase. Im Hinblick auf die Cyberattacke ist nun aber wieder eine Normalisierung der operativen Geschäftstätigkeit eingetreten, was auch die Zahlen für das vierte Quartal belegen.



Für 2025 sind wir daher wieder deutlich positiver gestimmt und sehen ein rund 10-prozentiges Umsatzwachstum. Die Transformation zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter verursacht in der Anfangsphase jedoch noch höhere Kosten. Die Gesellschaft muss in Produkte, Technologie, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften investieren.



Diese Cloud-Transformation soll bis 2028 abgeschlossen werden. Dabei gliedert sich das umfangreiche Programm in drei Phasen: In den Jahren 2024/2025 läuft die Transformationsphase, an die sich 2026/2027 die Umsetzung anschließt. Ab 2028 steht dann die Skalierung auf der Agenda. Dadurch sollen deutlich höhere Margen erzielt werden. Das Management hat sich dabei für 2028 einen Umsatzkorridor von 400 bis 440 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent zum Ziel gesetzt. Dies sind ambitionierte Ziele, die jedoch das Potenzial von PSI bei einer erfolgreichen Transformation verdeutlichen.



Die beiden vergangenen Geschäftsjahre verliefen für PSI enttäuschend. Der nun eingeleitete Transformationsprozess wird das Unternehmen jedoch stärken, zumal der Fokus auf mehr Wachstum im Ausland und einem höheren Anteil wiederkehrender Erlösen liegt. Ein im Februar 2025 mit E.ON geschlossener langfristiger Vertrag über die Einführung eines neuen und einheitlichen Netzleitsystems belegt eindrucksvoll, dass PSI durch die Cyberattacke auch kein Vertrauen bei den Kunden verloren hat.



In den kommenden Jahren erwarten wir deutlich steigende Umsätze bei markant höheren Margen. Auf dieser Basis empfehlen wir weiterhin, die PSI-Aktie bei einem auf 27,50 Euro angepassten Kursziel zu "Kaufen". Dabei ist zur berücksichtigen, dass das Ergebnis je Aktie durch die hohen Investitionen in die Transformation im laufenden Jahr noch einmal belastet wird. Bei Ansatz unserer EPS-Schätzungen für 2026 würde sich insgesamt bereits wieder ein merklich höheres Kursziel von 30,50 Euro ergeben.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32210.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de



