„Die Finanzmärkte honorieren unseren Wandel zu einer softwarezentrierten Firma“

Frequentis hat bei den Geschäftszahlen für 2024 bei Umsatz, EBIT und Auftragseingang die Markterwartungen übertroffen. Was gab den Ausschlag dafür?

Norbert Haslacher: Aus dem stark gestiegenen Auftragseingang im zweiten Halbjahr konnten bereits einige der begonnenen Projekte 2024 als Umsatz verbucht werden. Nun fallen Umsatz und Gewinn bei Frequentis im zweiten Halbjahr immer stärker aus, weil das Geschäft mit staatlichen Behörden, unserer Kernklientel, in der Regel zum Jahresende fakturiert wird, auch wenn wir das gerne lieber über das Jahr diversifizierter hätten. Fakt ist, dass es sich um sehr profitable Projekte handelt. Dementsprechend positiv war der Effekt auf die EBIT-Marge mit dem Resultat, dass wir 2024 in der Gruppe in allen Performance-Indikatoren besser als erwartet abgeschnitten haben.

Vor allem das US-Geschäft entwickelt sich sehr gut. Erwarten Sie negative Auswirkungen durch den Handelskonflikt mit der Regierung Trump?

Frequentis ist seit 20 Jahren in den USA präsent. Wir haben eine Niederlassung in der Nähe von Washington, die das Thema zivile Flugsicherung mit der US-Flugsicherungs-Behörde FAA fokussiert. Dazu haben wir 2023 die Abteilung USA Frequentis Defence gegründet, um klassifiziertes Militärgeschäft vor Ort zu adressieren. Dieses Büro ist ausschließlich mit Staatsbürgern aus den USA besetzt und operiert sehr autark. Deshalb werden sie als US-amerikanische Unternehmen wahrgenommen.

Ist die Produktion in den USA auch der Schlüssel, um bei Projektausschreibungen im militärischen Bereich zum Zuge zu kommen?

Wir halten die Vorschriften für Unternehmen, die in den klassifizierten militärischen Bereichen arbeiten wollen, ein. Alle unsere US-Büros arbeiten mit 60 bis 80% an lokaler Wertschöpfung. Darüber hinaus sind die Produkte so konzipiert, dass das lokale Know-How bei der Produktion eingebracht wird. Wir führen lediglich Lizenzierungen durch für Produkte, die in Österreich entwickelt wurden, mit europäischen Forschungsgeldern finanziert und dann an die USA ausgeliefert wurden.

