Eurokurs kaum verändert zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach zuletzt deutlichen Kursbewegungen vorerst stabilisiert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0920 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0950 (Montag: 1,0967) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9132 (0,9118) Euro.

In den vergangenen beiden Handelstagen hatte der Euro einen Teil seiner deutlichen Gewinne wieder abgegeben, die er im Zuge der aggressiven Zollpolitik der USA erreicht hatte. So war die Gemeinschaftswährung am vergangenen Donnerstag bis auf 1,1144 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr.