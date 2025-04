Jedes zweite Unternehmen ist nicht auf dem aktuellen Stand / Eine neue Acxiom-Studie zeigt: Vielen Unternehmen fehlen im MarTech strategische und langfristige Visionen

Frankfurt am Main (ots) - Wie Unternehmen mit ihren Zielgruppen interagieren,

wird durch veränderte Kundenerwartungen, technologische Fortschritte -

insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) - und ein dynamisches

Identity-Umfeld aktuell grundlegend verändert. Damit wird die Optimierung von

Marketingtechnologien (MarTech) zum Schlüssel, um personalisierte Erlebnisse zu

schaffen, den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden und langfristig

wettbewerbsfähig zu bleiben.



Vor welchen Herausforderungen Unternehmen im Umgang mit MarTech stehen und wie

sich eine fehlende MarTech Strategie auswirkt, zeigt der aktuelle MarTech-Report

des Customer Intelligence Unternehmens Acxiom (http://www.acxiom.de/) .





Eines der Hauptprobleme in Bezug auf MarTech: Bei mehr als der Hälfte derBefragten (53 Prozent) erfüllen die aktuell genutzten MarTech-Lösungen nichtmehr die notwendigen Anforderungen. 44 Prozent beurteilen ihre genutzten Toolsnach eigener Einschätzung sogar als veraltet, aktuell gesteckte Marketingzielekönnen so nicht erreicht werden. Daher hat bei jedem dritten befragtenUnternehmen (34 Prozent) die Entwicklung einer MarTech-Strategie mittlerweilehöchste Priorität.Unternehmen streben eine Optimierung ihrer MarTech anUm neue Kanäle zu erschließen, die Customer Experience zu verbessern und diePerformance zu steigern, planen 65 Prozent ihr Budget für Marketingtechnologiezu erhöhen und so notwendige Anpassungen durchzuführen. Über ein Drittel (35Prozent) beabsichtigt, bestehende Tools innerhalb der nächsten zwölf Monate zuersetzen, während 29 Prozent planen, ihren MarTech-Stack durch neue Tools zuerweitern. Problematisch ist, dass circa ein Fünftel der Befragten (21 Prozent)über keine ausgearbeitete MarTech-Roadmap oder Strategie verfügt.Auswirkungen von fehlender MarTech-StrategieUnternehmen ohne MarTech-Strategie stehen vor erheblichen Herausforderungen: 71Prozent von ihnen berichten über redundante Technologien mit überschneidendenFunktionen, während dies bei Unternehmen mit einer entsprechenden Strategie nur60 Prozent betrifft. Ebenso werden MarTech-Lösungen häufig isoliert angeschafft(71 Prozent), verglichen mit 64 Prozent der Unternehmen mit Strategie. Nochgravierender sind Integrationsprobleme: 69 Prozent berücksichtigen die Anbindungan bestehende Systeme nicht, im Gegensatz zu 49 Prozent der strategischgeführten Unternehmen. Zudem sind nur 52 Prozent der Unternehmen ohne Strategiesicher, die richtige MarTech-Lösung zu wählen, verglichen mit 63 Prozent derUnternehmen, die eine klare Roadmap verfolgen.Neue Technologien sind gehypt, der reale Einsatz bleibt aus