MicroStrategy meldet Mega-Verlust

Grund für das negative Ergebnis: Die Unternehmensbilanz muss neuerdings die Marktwertentwicklung von Kryptowährungen direkt abbilden – eine Folge eines im Vorjahr beschlossenen Bilanzierungswechsels. Zuvor konnte MicroStrategy Bitcoin nur abschreiben, nicht aber Wertsteigerungen bilanzieren – es sei denn, die Coins wurden tatsächlich verkauft. Das passiert bei Strategy allerdings nicht: Firmenchef Michael Saylor hält an seinem Dogma fest, Bitcoin dauerhaft zu halten.

Allein im ersten Quartal investierte das Unternehmen 7,66 Milliarden US-Dollar in Bitcoin – zu einem durchschnittlichen Preis von rund 94.922 US-Dollar pro Coin. Doch die Kryptowährung beendete das Quartal deutlich tiefer, was zu den massiven "mark-to-market"-Verlusten führte. Insgesamt hält MicroStrategy nun 528.185 Bitcoin, die zu einem Durchschnittspreis von 67.458 US-Dollar erworben wurden – das entspricht einem Gesamtinvestment von über 35 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie brach am Montag um bis zu 14 Prozent ein und schloss schließlich 8 Prozent tiefer. Im Dienstagshandel ging es für die Titel um weitere 11,3 Prozent abwärts auf 237,95 US-Dollar. Damit haben die Titel seit Jahresbeginn mehr als ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt.

Trotz der Buchverluste konnte das Unternehmen einen Steuerbonus von 1,69 Milliarden US-Dollar verbuchen, was das Nettoergebnis etwas abfedert. Dennoch warnt Strategy selbst: Weitere Verluste könnten folgen, sollte sich der Bitcoinpreis nicht stabilisieren.

Insbesondere in Anbetracht der jüngsten Marktschwäche und des erhöhten Rezessionsrisikos durch US-Präsident Donald Trumps eskalierenden Handelsstreit bleibt die Lage angespannt. Seit Trumps Amtsantritt hat die Aktie 30 Prozent eingebüßt – Bitcoin selbst verlor im gleichen Zeitraum rund 24 Prozent.

Während Saylor und sein Team weiter an ihrer Bitcoin-Strategie festhalten, mehren sich am Markt die kritischen Stimmen. Die Analysten von Monness, Crespi, Hardt & Co. stuften die Aktie zuletzt auf "Sell" herab – mit Verweis auf die sinkende Attraktivität der Finanzinstrumente, mit denen Strategy seine Bitcoin-Käufe bislang finanziert hat.

Ob sich das massive Bitcoin-Engagement letztlich auszahlt oder zur langfristigen Belastung wird, hängt nun maßgeblich von der weiteren Kursentwicklung der Kryptowährung ab – und davon, wie viel Volatilität Investoren noch bereit sind zu ertragen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion