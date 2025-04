Endeavour Silver Corp. schließt Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 45 Millionen US$ ab

VANCOUVER, British Columbia, 8. April 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ...) (TSX: EDR, NYSE: EXK) freut sich, den Abschluss seines am 1. April 2025 angekündigten Prospektangebots für die Emission von insgesamt 11.600.000 Stammaktien („Stammaktien“) zu einem Preis von 3,88 US$ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 45.008.000 US$ (das „Emissionsangebot“) bekannt zu geben. Das Emissionsangebot wurde von BMO Capital Markets als alleiniger Bookrunner zusammen mit einem Konsortium von Underwritern bestehend aus TD Securities Inc. und Raymond James Ltd. durchgeführt.