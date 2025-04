Cariprazine erweist sich als wirksam bei der Behandlung von psychischen Störungen in Verbindung mit Substanzkonsumstörungen

BUDAPEST, Hungary, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- At the 33rd Annual Meeting of the European Psychiatric Association (EPA; 5-8th April, Madrid), new analyses of cariprazine studies were presented by Gedeon Richter Plc. Die wissenschaftlichen Poster zeigten, dass Cariprazine eine geeignete Behandlungsoption für eine schwer zu behandelnde Patientengruppe zu sein scheint, nämlich für Schizophreniepatienten mit multiplen psychotischen Episoden und Cannabiskonsumstörung. Drei weitere wissenschaftliche Poster wurden präsentiert, und gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Recordati wurde eine Sitzung organisiert, die sich mit den Vorteilen der Behandlung mit Antipsychotika der dritten Generation befasste. Schließlich wurde auf der EPA auch eine neue transdiagnostische Skala zur Quantifizierung und Visualisierung des Schweregrads von Symptomen bei Patienten mit verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen vorgestellt.

Das erste wissenschaftliche Poster bewertete die Wirksamkeit von cariprazine bei Patienten mit dualer Schizophrenie mit multiplen Schizophrenie-Episoden und mit Cannabis-Konsumstörung. Die Ergebnisse der 6-monatigen Beobachtungsstudie zeigten, dass cariprazine eine wirksame Behandlungsoption für diese Patientengruppe zu sein scheint. Das zweite Poster zeigte, dass das Geschlecht der Patienten keinen signifikanten Einfluss auf das Rückfallrisiko zu haben scheint, und dass Cariprazin das Rückfallrisiko im Vergleich zu Placebo sowohl bei Männern als auch bei Frauen senkt. Das dritte Poster untersuchte den Verlauf und die Behandlung von Negativsymptomen bei weiblichen Patienten während ihres Krankenhausaufenthaltes. Wichtig ist, dass die Ergebnisse darauf hinweisen, dass Cariprazine sowohl in der Mono- als auch in der Polytherapie das Medikament der ersten Wahl ist, was zu einer signifikanten Abnahme der Negativsymptome während des Krankenhausaufenthalts führt. Das vierte Poster schließlich fasste alle verfügbaren Erkenntnisse über die cariprazine-clozapine augmentation strategy zusammen und zeigte, dass sie vielversprechend für die behandlungsresistente Schizophrenie zu sein scheint, insbesondere bei Negativsymptomen mit günstigen Sicherheitsergebnissen.

Darüber hinaus organisierten Richter und Recordati ein wissenschaftliches Symposium mit dem Titel "Partial activity, full impact: Innovationen in der Schizophreniebehandlung", wo Experten das Potenzial von Dopaminrezeptor-Partialagonisten und die Bedeutung des Verständnisses des Wirkmechanismus für die Differenzierung und Personalisierung von Therapien diskutierten.

Am 4. April wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Veranstaltung, an der rund 100 Ärzte teilnahmen, die Bedeutung einer messbasierten Versorgung im psychiatrischen Alltag hervorgehoben: Professor Christoph U. Correll und ein Experte von Gedeon Richter präsentierten eine neuartige transdiagnostische Skala zur Quantifizierung/Visualisierung der Symptomschwere bei Patienten mit unterschiedlichen psychiatrischen Erkrankungen.

Cariprazine ist weltweit in 67 Ländern erhältlich, und die Zahl der seit der Markteinführung in Europa und den USA behandelten Patienten beläuft sich auf insgesamt etwa 1 700 000 (verschiedene Indikationen).

