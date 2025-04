Messe.TV zeigt führende Baumaschinen Hersteller auf der bauma 2025 (FOTO)

München (ots) - Die bauma 2025 in München zählt erneut zu den wichtigsten

Treffpunkten der internationalen Bau- und Baumaschinenbranche. Messe.TV ist mit

einem eigenen Redaktionsteam vor Ort und begleitet die Veranstaltung mit

fundierten Video-Beiträgen. Im Fokus stehen technische Neuheiten, digitale

Lösungen und nachhaltige Antriebskonzepte - aufbereitet für Fachpublikum und

Entscheider.



Baumaschinen im Fokus: Marktführer zeigen Neuheiten





Ein zentraler Bestandteil der Berichterstattung sind aktuelle Entwicklungen beiBaumaschinen. Messe.TV war unter anderem bei Doosan Bobcat, Komatsu, Liebherr,Palfinger, Sennebogen, Wacker Neuson, der Wirtgen Group und Zeppelin CAT vorOrt. Die Unternehmen präsentieren auf der bauma 2025 neue Maschinen, verbesserteSteuerungssysteme und Lösungen für unterschiedliche Einsatzgebiete - von urbanemTiefbau bis zu Großprojekten im Infrastruktur-Sektor.Die redaktionellen Beiträge beleuchten nicht nur die Maschinen selbst, sondernliefern durch Gespräche mit Produktexperten auch technische Hintergründe, diefür Planung und Beschaffung in Unternehmen eine Rolle spielen. Neue Videoswerden fortlaufend veröffentlicht unter: https://www.messe.tv/2025/baumaDigitalisierung und Automatisierung prägen den FortschrittDie digitale Transformation gehört zu den bestimmenden Themen der Messe.Ausgezeichnet mit dem bauma Innovationspreis wurde "Liebherr AutonomousOperations". Das System ermöglicht einen vollständig fahrerlosen Betrieb vonRadladern - und setzt dabei auf ein unkompliziertes Anwendungskonzept, dasspeziell auch für kleine und mittlere Unternehmen interessant ist.Ein weiteres Beispiel zeigt Zeppelin CAT mit "CAT Command": Hier lassen sichBaumaschinen aus sicherer Distanz fernsteuern. Der Ansatz ermöglicht es, beipotenziell gefährlichen Arbeiten - etwa an instabilen Hängen oder in engenGruben - Risiken für Maschinenführer deutlich zu reduzieren.Elektromobilität: Lokal emissionsfrei arbeitenAuch im Bereich nachhaltiger Antriebskonzepte setzt die bauma 2025 neue Impulse.Die Nachfrage nach elektrisch betriebenen Baumaschinen wächst. Messe.TV zeigtanhand konkreter Beispiele, wie insbesondere im innerstädtischen Bereichemissionsfreies und leiseres Arbeiten zur Realität wird. Bei schwerenBaumaschinen wie zum Beispiel Mobilkranen, kommen oft hybride Systeme zumEinsatz, bei denen Transport und Betrieb über unterschiedliche Antriebsartenrealisiert werden.Information aus erster Hand: Gespräche mit EntwicklernMesse.TV führt die Gespräche mit den Herstellern bewusst auf technischer Ebene.Interviews mit Entwicklern, Produktverantwortlichen und Spezialisten sorgendafür, dass Fachinformationen konkret und nachvollziehbar vermittelt werden -ein entscheidender Vorteil gegenüber allgemeinen Messeberichten. Alle Beiträgesind direkt abrufbar auf: https://www.messe.tvDank an unseren SponsorDie redaktionelle Berichterstattung zur bauma 2025 wurde durch das Sponsoringder Offsetdruck-Profis von https://www.niedermayr.net ermöglicht. Messe.TVbedankt sich für die Unterstützung.Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 -721 300E-Mail: mailto:presse@messe.tvWeb: http://www.messe.tvWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172644/6008934OTS: Deutsche Messefilm & Medien GmbH