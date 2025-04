Börsencrash von 80 Prozent steht uns erst noch bevor, warnt Mark Spitznagel

Mark Spitznagel, Gründer und CIO des Hedgefonds Universa Investments, warnt eindringlich vor dem, was seiner Einschätzung nach noch bevorsteht: ein historischer Börsencrash. Der jüngste Rückschlag an den Aktienmärkten infolge der von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle sei laut Spitznagel lediglich ein Vorgeschmack auf das, was komme. "Ich erwarte einen Absturz von 80 Prozent, wenn das vorbei ist. Ich glaube einfach nicht, dass es das schon war. Das ist eine Falle", schrieb er in einem Beitrag für MarketWatch.

Spitznagels Fonds Universa verfolgt eine auf sogenannte "Black Swan"-Ereignisse ausgerichtete Strategie – unvorhersehbare, extreme Marktbewegungen. Im März 2020, zu Beginn der Corona-Krise, erzielte Universa mit dieser Strategie eine Rendite von über 4.100 Prozent.

Auch heute bewertet Spitznagel das Marktumfeld weiterhin so, als befände man sich mitten in einem Crash – trotz fehlender Bestätigung durch den Gesamtmarkt. "Dies ist ein weiterer Ausverkauf, um die Leute wachzurütteln. Dies ist nicht das Jüngste Gericht. Diese Zeit wird kommen, wenn die Blase platzt", so der Hedgefonds-Manager.

Am Montag zeigten sich die US-Märkte volatil. Der S&P 500 verzeichnete leichte Verluste, nachdem er am Donnerstag und Freitag der Vorwoche insgesamt um 10,5 Prozent eingebrochen war – der stärkste zweitägige Rückgang seit dem Pandemie-Crash im März 2020. Am Dienstag notieren die großen US-Indizes mit grünen Vorzeichen.

Spitznagel sieht die enorme US-Staatsverschuldung als zentrales Risiko. Bereits 2024 hatte er Investoren davor gewarnt, sich vom aktuellen Aufschwung nicht täuschen zu lassen. Sein Rat: "Nicht der Sucker sein, der verkauft, wenn der Markt unten ist, und kauft, wenn er oben ist." Positionen sollten strategisch gehalten werden – auch in stürmischen Zeiten.

Dennoch betont er: "Glauben Sie einem professionellen Schwarzseher: Sie haben es nicht durchschaut. Und sie haben definitiv nicht die richtige Position dafür." Für Privatanleger empfiehlt er einfache, langfristige Lösungen: kostengünstige, breit gestreute Indexfonds – allerdings mit Bedacht investiert, um Zwangsverkäufe in Krisenzeiten zu vermeiden.

Ob der befürchtete "große Knall" kommt, bleibt offen. Spitznagel ist aber überzeugt: Das Schlimmste steht noch bevor.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion