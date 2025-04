Anker SOLIX präsentiert die Solarbank 3 Pro mit 3.600 Watt Solarleistung und Anker Intelligence(TM) (FOTO)

Berlin (ots) - Anker SOLIX, der weltweite Marktführer für

Balkonkraftwerksspeicher1, stellt mit der Solarbank 3 Pro die nächste Generation

seiner modularen Solarspeicher vor. Mit einer Eingangsleistung von bis zu 3.600W

und einer erhöhten Speicherkapazität von 2.688Wh setzt Anker SOLIX einen neuen

Standard im Bereich Plug-and-Play-fähiger Balkonspeicher. Die vier integrierten

MPP-Tracker (MPPT) ermöglichen den Anschluss von bis zu acht Solarmodulen. Dank

des leicht erweiterbaren, modularen Plug-in-Designs kann die Solarbank 3 Pro

flexibel auf bis zu 16kWh erweitert werden. Besonders neu und innovierend ist

Anker Intelligence(TM), eine KI-basierte Software für smartes Energiemanagement

mit maximaler Kosteneinsparung.



Mehr Leistung, größere Vision: Wie Anker SOLIX den Markt für Balkonspeicher

revolutioniert





Die Solarbank 3 Pro verfügt über vier MPPT, die eine Eingangsleistung von bis zu3.600W ermöglichen, - etwa doppelt so viel wie die meisten vergleichbarenProdukte. Insgesamt können bis zu acht Solarmodule mit einer Leistung von bis zu4.680W angeschlossen werden. Die Solarbank 3 Pro bietet eine AC-Nennleistung vonbis zu 1.200W (in Österreich aktuell bis 800W)2, wobei das System in beideRichtungen mit 1.200W laden und entladen kann. Bei voller Auslastung sindjährliche Einsparungen von bis zu 1.500 Euro möglich.3Damit ist die Solarbank 3 Pro herkömmlichen Balkonspeichersystemen überlegen.Sie ist als klassischer Balkonspeicher im Rahmen des Solarpakets 2 mit einerWechselrichter-Höchstgrenze von 800W und einer zulässigen Gesamtsolarleistungvon 2.000Wp flexibel einsetzbar. Darüber hinaus ist sie mit ihrer AC-Leistungvon 1.200W2 stark genug, um auch bei größeren, registrierten Solaranlagen, wiebeispielsweise einem bestehenden Solardach, eingesetzt zu werden. Sie stellteine kostengünstige Alternative zu kleineren klassischen Heimanlagen dar. FürNutzer:innen ergibt sich dadurch maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit.So bietet die Solarbank 3 Pro bei gesetzlichen Änderungen oder bei derErweiterung zu einer registrierten Solaranlage hohe Anpassungsfähigkeit.Nutzer:innen können ihr System kostengünstig erweitern, ohne eine komplett neueund teure Anlage anschaffen zu müssen. Das macht die Solarbank 3 Pro nicht nurökonomisch und ökologisch nachhaltig, sondern auch visionär und zukunftssicher.Anker Intelligence(TM) : KI-basiertes Energiemanagement, das die Nutzungüberschüssiger Energie und vorausschauendes Laden optimiertMit Anker Intelligence(TM) hebt Anker SOLIX das intelligente Energiemanagementauf die nächste Stufe. Diese patentierte Technologie nutzt eine datengesteuerteKI zur intelligenten Planung von prognostizierten Stromüberschüssen oder