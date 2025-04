BG BAU prämiert drei Unternehmen und eine Universität mit dem EuroTest-Preis 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) hat die

Gewinner des diesjährigen EuroTest-Preises bekanntgegeben. Vier Preisträger

überzeugten die Jury mit innovativen Produkten, die für mehr Arbeitssicherheit

am Bau sorgen. Die Verleihung fand am 8. April im Rahmen der Weltleitmesse bauma

in München statt.



Der EuroTest-Preis der BG BAU würdigt fortschrittliche Lösungen und

Neuentwicklungen, die die Gesundheit und Sicherheit in der Bauwirtschaft

verbessern. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen beim technischen

Arbeitsschutz und bei der Produktsicherheit. "Die Bauwirtschaft ist nicht nur

eine dynamische, sondern auch erfinderische und kreative Branche. Das zeigen die

Produkte, mit denen sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen um den

EuroTest-Preis 2025 beworben haben", sagt Hans-Jürgen Wellnhofer,

kommissarischer Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU anlässlich der

Preisverleihung am 8. April. Und weiter: "Immer wieder machen sich Menschen auf

den Weg und entwickeln innovative Lösungen, die das Arbeiten am Bau sicherer

machen. Auch in diesem Jahr konnten wir wieder vier Bewerber auszeichnen, die

ihre Arbeitsschutzideen zur Marktreife geführt haben, um den Schutz für die

Beschäftigten auf Baustellen und im Handwerk weiter nach vorn zu bringen."





