Delivery Hero - Aktie im Rampenlicht - 08.04.2025

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Delivery Hero in den letzten drei Monaten Verluste von -22,73 % verkraften.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,60 % geändert.

Die Aktienmärkte weltweit erleben heute einen Höhenflug: Der DAX, MDAX und Dow Jones verzeichnen beeindruckende Gewinne. Positive Konjunkturaussichten und Unternehmensnachrichten beflügeln die Kurse.

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 08.04.2025 / 14:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - …

EQS Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.04.2025 / 14:41 CET/CEST Dissemination …