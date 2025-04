FAIRFAMILY-Gründer verraten, worauf Unternehmen bei der Auswahl der richtigen Benefit-Anbieter achten müssen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Im Mittelstand herrscht ein harter Wettkampf um Fachkräfte - mitkurzfristigen finanziellen Anreizen oder klassischen Benefits können sichUnternehmen längst nicht mehr durchsetzen. Als Gründer und Geschäftsführer derHamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY haben Randolph Moreno Sommer und FelixAnrich es sich zur Aufgabe gemacht, mittelständische Unternehmen im BereichPersonal und Führung zu stärken - mit dem Ziel, sie zu stabilen,wachstumsorientierten und begehrten TOP-Arbeitgebern zu entwickeln. EinBestandteil dieser Entwicklung sind strategisch eingesetzte Benefits, dieMitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität gezielt fördern. In diesemBeitrag verraten sie, warum klare Unternehmensstrukturen dafür wichtig sind,weshalb Standard-Benefits keine Erfolge erzielen und worauf es bei der Auswahlvon Mitarbeiter-Benefits wirklich ankommt.Angesichts der aktuellen Arbeitsmarktsituation sind Mitarbeiter das höchste Gutfür Unternehmen. Daher ist für sie nicht nur die Gewinnung qualifizierterFachkräfte, sondern auch die Bindung bestehender Mitarbeiter von zentralerBedeutung. Viele Unternehmen versuchen deswegen, ihre Attraktivität alsArbeitgeber mit monetären Anreizen und einer Reihe von Mitarbeiter-Vorteilen zuerhöhen - häufig jedoch ohne den gewünschten Erfolg. "Sind die grundlegendenStrukturen im Unternehmen nicht gegeben, verfehlen höhere Gehälter undattraktive Benefits in der Regel ihre Wirkung", verrät Randolph Moreno Sommer,Gründer und Geschäftsführer von FAIRFAMILY. "Zudem spielt die Qualität derangebotenen Benefits eine große Rolle. Viele Standard-Benefits wieMitarbeiterrabatte, das Dienstrad oder der klassische Obstkorb erreichen nureine geringe Anzahl an Mitarbeitern und stellen somit auch für den Arbeitgeberkeinen großen Mehrwert dar - gleichzeitig verursachen sie aber einen unnötigenVerwaltungsaufwand.""Ein Benefit macht nur dann Sinn, wenn es wirklich für alle Mitarbeiter spannendist und mehr als nur einen monetären Vorteil bietet. Somit erzielen dietypischen Standard-Benefits keinen unternehmerischen Nutzen, sondern sindlediglich ein Nice-to-have, dessen Effekt schnell wieder verpufft", ergänztFelix Anrich, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von FAIRFAMILY. "Nebensinnvollen Benefits sollten Unternehmen vor allem auf eine starkeUnternehmenskultur, klare Kommunikation und gute Führung setzen, um langfristigMotivation und Zufriedenheit zu sichern." Die Unternehmensberater wissen, wovonsie sprechen: Mit FAIRFAMILY haben sie in den letzten Jahren über 200Benefit-Anbieter und -Plattformen miteinander verglichen und die