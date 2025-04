GA-ASI unterzeichnet Kollaborationsvereinbarung mit Hanwha aus Südkorea

San Diego, CA / Access Newswire / 8. April 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und Hanwha Aerospace aus Südkorea haben vereinbart, bei der Entwicklung und Produktion von unbemannten Flugzeugsystemen (UAS) für den globalen Verteidigungsmarkt zusammenzuarbeiten. Die gemeinsame Anstrengung folgt auf den erfolgreichen Abschluss einer groß angelegten Flugdemonstration im Jahr 2024, als die beiden Unternehmen ein GA-ASI MQ-1C Gray Eagle STOL (GE STOL)-UAS vom amphibischen Landungsschiff ROKS Dokdo (LPH-6111) der südkoreanischen Marine starteten, als dieses auf See vor der Küste von Pohang, Südkorea, unterwegs war.

Die Demonstration verdeutlichte die Fähigkeit des GE STOL, auf vielen Arten von flugfähigen Schiffen sicher zu operieren, was den USA und ihren Verbündeten unzählige neue Möglichkeiten eröffnet, dieses UAS zur Unterstützung von Operationen in mehreren Bereichen einzusetzen. Sie ebnete auch den Weg für GA-ASI und Hanwha, diese neue Vereinbarung zu unterzeichnen, um gemeinsam in neue UAS-Geschäftsmöglichkeiten zu investieren und diese zu verfolgen.

„Wir freuen uns, unsere Geschäftsbeziehung mit Hanwha auszubauen und zu vertiefen“, so Linden Blue, CEO von GA-ASI, der die Demonstration auf See am 12. November 2024 betreute. „Unser Testflug mit dem Gray Eagle STOL wurde von der Marine der Republik Korea positiv aufgenommen, und wir wissen, dass Hanwha bereit ist, in den Ausbau des UAS-Geschäfts mit GA-ASI sowohl in Korea als auch in den USA zu investieren.“

Das Gray Eagle STOL – die Abkürzung steht für „short takeoff and landing“ – ist das einzige Flugzeug seiner Art, das in mittlerer Höhe und mit langer Flugdauer ohne Katapult oder Fangvorrichtung von Kriegsschiffen mit Kampfdeck wie Amphibienschiffen und Flugzeugträgern aus operieren kann. Darüber hinaus ermöglicht es eine komplette Unabhängigkeit von Start- und Landebahnen, da es von unbefestigten Flächen und Straßen, Stränden, Parkplätzen usw. aus betrieben werden kann.

Hanwha Aerospace plant, mehr als 300 Milliarden KRW (203,5 Mio. US $) in die Entwicklungs- und Produktionsanlagen für GE STOL- und UAS-Triebwerke zu investieren, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auszuweiten und die Produktionsinfrastruktur sowohl in Südkorea als auch bei GA-ASI in den USA bereitzustellen. Dies kommt zu den bisherigen und laufenden Investitionen von GA-ASI in die Entwicklung von UAS STOL hinzu. Hanwha plant auch die Schaffung von Arbeitsplätzen durch die Sicherung von Talenten in verwandten Bereichen und die Förderung des einheimischen (koreanischen) UAS-Industrie-Ökosystems durch die Nutzung einheimischer Partnerunternehmen für Teile und Materialien. GA-ASI geht davon aus, dass durch das Vorhaben fast 10.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, basierend auf den erwarteten Verkäufen und der Unterstützung in den nächsten 10 Jahren, sowie mindestens 500 Arbeitsplätze in den USA.