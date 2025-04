Energieexpertin spricht sich gegen Gas-Deal mit USA aus

Erdman schrieb 01.04.25, 11:58



30 April 2025 Annual Report 2024 On 30 April 2025 at 08:00 CEST, RTL Group will publish its Annual Report 2024.



30 April 2025 Annual General Meeting 2025 On 30 April 2025 at 15:00 CEST, RTL Group will hold its Annual General Meeting for the year ending 31 December 2024.





Wie will da sich ein Aktionär noch vorbereiten können um die richtigen Fragen auf der HV zu stellen ?

Da kann man dann bei der Vorstands- und Aufsichtsratsentlastung nur noch mit NEIN stimmen.