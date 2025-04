Kemin Industries trauert um den Mitbegründer R.W. Nelson

DES MOINES, Iowa, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- R.W. Nelson, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Kemin Industries, ist am Montag, 7. April 2025, im Alter von 98 Jahren friedlich in seinem Haus in Des Moines, Iowa, verstorben.R.WR.W. war ein innovativer Geschäftsmann, ein gefeierter Verkäufer, ein Erfinder und ein stiller, großzügiger Philanthrop in Zentral-Iowa und in der ganzen Welt.

„Wir trauern zutiefst um R.W. - unseren Familienpatriarchen und einen der Visionäre hinter Kemin. Er wurde von unserer Familie, unzähligen Kunden auf der ganzen Welt und Tausenden von Kemin-Mitarbeitern geliebt, deren Leben er mehr als sechs Jahrzehnte lang berührt hat", sagte Dr. Chris Nelson, Präsident und CEO von Kemin Industries und ältester Sohn von R.W. „Er setzte sich unermüdlich für unsere Familie, seinen Glauben und die Gemeinschaft ein und war der engagierteste Marketing- und Vertriebsmitarbeiter von Kemin, der fast 60 Jahre lang jeden Tag ins Büro kam. R.W. wird unserer Familie und den zahllosen Menschen, die er auf der ganzen Welt beeinflusst hat, sehr fehlen, aber die Breite seines Lebenswerkes und sein Engagement für eine dienende Führung müssen wir feiern."

Rolland Wade „Bud" Nelson wurde am 28. Februar 1927 in Kansas City, Missouri, geboren. Im Alter von sieben Jahren zog er nach Des Moines, Iowa, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Als stolzer Absolvent der Dowling Catholic High School und der Drake University gründeten R.W. und seine Frau Mary Nelson 1961 Kemin Industries in Des Moines, wobei sie 10.000 Dollar sparten und das Wohnzimmer der Familie als Büro nutzten, während sie fünf kleine Kinder aufzogen. Ihr Unternehmergeist führte zur Gründung eines neuen Unternehmens, das sich auf Innovationen in der Landwirtschaft des Mittleren Westens konzentriert.

Von diesen bescheidenen Anfängen an hat R.W. die Entwicklung von Kemin zu einem weltweit führenden Unternehmen für innovative Inhaltsstoffe begleitet. Das Unternehmen liefert über 500 Spezialinhaltsstoffe für die Bereiche Gesundheit und Ernährung von Mensch und Tier, Tiernahrung, Aquakultur, Nutrazeutika, Lebensmitteltechnologie, Pflanzentechnologie, Textilindustrie Biokraftstoffe und Tierimpfstoffe. Das Unternehmen ist auf sechs Kontinenten vertreten und bedient Kunden in mehr als 120 Ländern mit Niederlassungen in 90 Ländern, darunter Produktionsstätten in Belgien, Brasilien, China, Indien, Italien, San Marino, Singapur, Südafrika und den Vereinigten Staaten.