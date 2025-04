Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt stellt sich neu auf (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,41 % und einem Kurs von 14,20 auf Tradegate (08. April 2025, 17:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um +8,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,97 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 950,87 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Neue Doppelspitze: Prof. Dr. André Kemmlingverstärkt an der Seite von Privatdozent Dr. Lukas Lehmkuhl das Leitungsteam desradiologischen und neuroradiologischen Fachbereichs am RHÖN-KLINIKUM Campus BadNeustadt.Die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologieam RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat sich für die Zukunft neu aufgestellt:Prof. Dr. André Kemmling verstärkt ab sofort das chefärztliche Führungsteam undwird die Klinik gemeinsam mit PD Dr. Lukas Lehmkuhl im kollegialen System leitenund so die hohe Expertise im Bereich der Radiologie und Neuroradiologie amCampus weiter ausbauen. Diese Veränderung geht Hand in Hand mit einerumfassenden strukturellen Neuausrichtung der Klinik und einer Namensänderung:Die Klinik trägt nun den Titel "Klinik für Diagnostische und InterventionelleRadiologie und Neuroradiologie". PD Dr. Lukas Lehmkuhl, der bereits seit 2017als Chefarzt der bildgebenden Radiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadttätig ist, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Kemmling: "Die neueDoppelspitze bietet enorme Vorteile - wir können uns gegenseitig ergänzen undvoneinander profitieren, was uns ermöglicht, die Klinik noch weiter zu stärken.Mit Prof. Dr. Kemmling gewinnen wir einen Experten, der unserBehandlungsspektrum um wichtige innovative Verfahren erweitert."Der 48-jährige Mediziner ist in Münster geboren und im Saarland aufgewachsen.Nach dem Studium der Medizin in Heidelberg und der Facharztausbildung in Münsterhat er sich auf die Neuroradiologie spezialisiert. In seiner beruflichenLaufbahn hat er sich besonders auf die interventionelle endovaskuläre Behandlungvon Hals- und Hirngefäßerkrankungen, wie z.B. Schlaganfälle und Hirnaneurysmen,fokussiert. Darüber hinaus engagiert sich Prof. Dr. Kemmling in der Forschungund der Lehre im Bereich der Notfall-Neuroradiologie. Nach dem Medizinstudium ander Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und der Approbation als Arzt im Jahr2004 erlangte er 2012 den Facharzt für Radiologie und spezialisierte sich aufNeuroradiologie an den Universitätskliniken in Mannheim, Hamburg, Lübeck sowieam Massachusetts General Hospital in Boston. Dort konnte er tiefgehendeklinische und akademische Erfahrungen sammeln. Besonders hervorzuheben ist seineForschung in der Notfall-Neuroradiologie, insbesondere zur diagnostischenCT-Bildgebung und der endovaskulären Behandlung von Schlaganfällen. Seit 2021ist er Direktor und Lehrstuhlinhaber der Klinik für Neuroradiologie am