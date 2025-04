Ein neuer Meilenstein für die Quantenforschung

Paderborn (ots) - Wie würde eine Welt aussehen, in der abhörsichere

Kommunikation, ultrapräzise Messtechnik und revolutionäre Computertechnologien

Realität wären? Um diese Ziele zu erreichen, hat der Bau- und

Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) das "Photonic

Quantum Systems Laboratory" (PhoQS Lab) für die Universität Paderborn geplant,

umgesetzt und heute übergeben. Der hochmoderne Forschungsbau ist ein Zentrum für

internationale Spitzenforschung im Bereich der Quantenphotonik - mit dem

Potenzial, unsere digitale Welt grundlegend zu verändern .



Im PhoQS Lab werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit verschiedenen

Fachexpertisen zusammenarbeiten, um Neues auf dem Gebiet der Quantenphotonik zu

schaffen und Grundlagenforschung in die Anwendung zu bringen. Die Erforschung

photonischer, also lichtgetriebener, Quantentechnologien ist von besonderer

Bedeutung für optische Schlüsseltechnologien mit einem sehr breiten

Anwendungsfeld - von der Kommunikationstechnik bis zur Sensorik.







Regierungsdaten und persönliche Informationen durch abhörsichere Verschlüsselung

revolutionieren soll. Auch in der Messtechnik wird das Labor neue Maßstäbe

setzen: Hochpräzise Quantensensoren könnten künftig für präzisere

Abstandsmessungen in Fahrzeugen eingesetzt werden. Parallel dazu eröffnen

Quantencomputer beispiellose Rechenleistungen für Materialwissenschaft und

künstliche Intelligenz. Photonische Quantenchips haben zudem langfristig das

Potenzial, als miniaturisierte Prozessoren den Grundstein für ein

Quanten-Internet mit Netzwerk-Quantenrechnern zu bilden. Die international

anerkannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom "Institut für

Photonische Quantensysteme", die das PhoQS Lab künftig beherbergen wird, bringen

ihre Expertise damit in eine der bedeutendsten Technologien unserer Zeit ein.



Ein hochspezialisiertes Gebäude für exzellente Forschung



Der Neubau wurde vom BLB NRW in enger Kooperation mit der Universität Paderborn

realisiert. Innerhalb von drei Jahren Bauzeit entstand ein hochtechnisiertes

Forschungsgebäude, das unter Einhaltung nachhaltiger Aspekte gebaut wurde, um

höchste wissenschaftliche Ansprüche zu erfüllen. Eine präzise Planungs- und

Umsetzungsphase sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Universität, Bauherr,

Planungsbüros und bauausführenden Unternehmen ermöglichten eine planmäßige

Fertigstellung.



Mit einer Bruttogrundfläche von 7.950 Quadratmetern umfasst das PhoQS Lab vier

Vollgeschosse und ein Teilgeschoss für die technischen Anlagen. Besondere

bauliche Maßnahmen wie die statische Trennung von Büro- und Labortrakt durch Seite 2 ► Seite 1 von 3





