Wie geht es weiter auf den Immobilienmärkten? / HypZert Jahrestagung 2025: Das größte Branchentreffen der Immobilienbewertung in Europa (FOTO)

Kollega99 schrieb 25.03.25, 11:56

vertiefend mit mit dem GB zu beschäftigen nicht vorhanden ist, mache ich mal den Anfang und kommentioere mal einige Punkte,

1.) die Aussage 15 % Gewinnsteigerung ist massiv irreführend und muss eher als Aktionärs-Täuschung gewertet werden

Der Gewinn ist ausschließlich auf geringere (42 mio.) Abwertungen zurückzuführen.

Der operative Gewinn ist also um 28 mio. eingebrochen

2.) Ergebnis vor Steueren im Kernsegmant REF.

Das Ergebnis vor Steuern im Kernsegment REF (Rückgang um 15 mio. von 41 mio. auf 26 mio.) zeigt wie absurd die Selbstbeweihräucherung

mit den 15% Gewinnsteigerung ist.

3.) In der Gewinnzahl ist zB. ein Realisationsergebnis, das nichts mit dem operativen Geschäft zu tun hat, von 79 mio. enthalten

4.) der in der Präsentation der Vorabzahlen angekündigte ARK wird massiv relativiert.

Bei den Vorabzahlen wurde der Eindruck erweckt, dass der ARK bereits beschlossene Sache ist, während das jetzt im GB massiv realativiert wird.

5.) besonders bedenklich ist die Aussage im GB, dass die ZUsage, 50% vom Gewinn als Dividende zu zahlen, nur bis zum Jahr 2027 gilt.

Da laut Aussage des CEOs das ursprünglich prognostizierte Ziel von 300 mio. Gewinn im Jahr nicht erreichbar ist, bedeutet das also, dass während der Restrukturierungsphase mit erheblichem finanziellen Zusatzaufwand (also reduzierten Gewinnen) 50% Dividende, offenbar in der Größenordnung von 15 Cent, bezahlt werden.

Nach Abschluß der Restrukturierung gilt die 50%-Zusage nicht mehr.

Stellt sich die Frage, ist bereits jetzt, sobald die Gewinne wieder sprudeln, eine Reduktion der Dividende geplant ?

Fazit: zwischen den Zeilen sind leider viele Unwägbarkeiten enthalten, die eher zur Verunsicherung der Aktionäre führen.

Und das in Zeiten in denen die DPBB eigentlich massiv daran arbeiten müßte wieder Aktionärsvertrauen aufzubauen.



Mich enttäuschen weniger die Zahlen, sondern die überhebliche Kommunikation, die ziemlich klar signalisert, dass die DPBB unter dem neuen CEO nicht daran denkt mit den Aktionären auf Augenhöhe zu kommunizieren