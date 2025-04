Börsen Update USA - 08.04. - Dow Jones stark +0,84 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:50) bei 38.232,70 PKT und steigt um +0,84 %.

Top-Werte: JPMorgan Chase +2,72 %, Boeing +1,94 %, NVIDIA +1,72 %, Travelers Companies +1,14 %, Salesforce +0,80 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,91 %, Merck & Co -2,75 %, Apple -2,00 %, Amgen -1,56 %, Sherwin-Williams -1,34 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 17.520,27 PKT und steigt um +0,61 %.

Top-Werte: MercadoLibre +4,17 %, KLA Corporation +3,60 %, AppLovin Registered (A) +3,42 %, Constellation Energy +2,99 %, Synopsys +2,74 %

Flop-Werte: Lululemon Athletica -6,28 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,32 %, Intel -3,99 %, ON Semiconductor -3,84 %, Warner Bros. Discovery (A) -3,10 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 5.082,43 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: KLA Corporation +3,60 %, Western Digital +3,48 %, Arista Networks +3,22 %, Constellation Energy +2,99 %, Carnival Corporation +2,89 %

Flop-Werte: Albemarle -10,99 %, Enphase Energy -8,31 %, Generac Holdings -6,92 %, Elevance Health -6,83 %, Lululemon Athletica -6,28 %