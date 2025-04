CIFF Guangzhou 2025 schließt mit Zuwachs bei Ausstellerbeteiligung, Besucherzahlen und internationaler Interaktion ab

GUANGZHOU, China, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- Die 55. Ausgabe der China International Furniture Fair (Guangzhou) (CIFF Guangzhou 2025) ging am 31. März erfolgreich zu Ende und stellte neue Rekorde in Bezug auf Umfang und Beteiligung auf. Unter dem Motto „Powered by Design" fand die diesjährige Messe auf einer Fläche von 850.000 Quadratmetern statt und verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum bei der Ausstellerbeteiligung, den Besucherzahlen und der internationalen Interaktion. Mit einer absoluten Rekordzahl von über 4.900 Ausstellern hieß die achttägige Veranstaltung 363.825 Fachbesucher aus 187 Ländern und Regionen willkommen. Die Zahl der internationalen Besucher erreichte 56.794, was einem Anstieg von 10,91% gegenüber dem Höchststand von 2024 entspricht und einen neuen Rekord aufstellt.

Die Wohnmöbelausstellung präsentierte innovatives Design in den Bereichen Ästhetik, intelligente Schlaftechnologie und Outdoor-Living. Die Veranstaltung zeigte neue Trends bei nachhaltigen Materialien und intelligenten Wohnlösungen auf und veranschaulichte, wie modernes Design und traditionelle Handwerkskunst ineinandergreifen.